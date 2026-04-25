ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ରେଡ୍ଡି: ଆସୁଛି ସଭାଷ ଘାଇଙ୍କ ‘ତାଲ-୨’
ମୁମ୍ବାଇ: ଦୀର୍ଘ ୨୭ ବର୍ଷ ପରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ରୋମାଷ୍ଟିକ୍ ଫିଲ୍ମ ‘ତାଲ-୨’। ‘ତାଲ’ ପରି ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରେସ ଯୋଡ଼ିଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏଥିପାଇଁ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ରେଡ୍ଡି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁଭାଷ ଘାଇ।
ବଲିଉଡ୍ର ଆଇକନିକ୍ ଫିଲ୍ମ ହେଉଛି ‘ତାଲ’। ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ ନୀଳ ନୟନା ଅଶ୍ୱେର୍ଯ୍ୟା ରାୟ ଓ ଅକ୍ଷର ଖାନ୍ନା। ଇତି ମଧ୍ୟରେ ୨୭ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଛି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ‘ତାଲ’କୁ ନେଇ ଶ୍ରୀ ଘାଇ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ସେହି ପୋଷ୍ଟରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ, ‘ତାଲ-୨’ ନିର୍ମାଣ ହେବା ଦରକାର। ବାସ୍ ଏହା ପରେ ସିନେ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିଥିଲା। ନିକଟରେ ସୁଭାଷ ଘାଇ ଏକ ପ୍ରୋଡକାଷ୍ଟରେ କହିଥିଲେ ‘ତାଲ-୨’ର ସଂଳାପ ଏକ ପ୍ରକାର ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଛି।
‘ତାଲ-୨’କୁ ନେଇ ଶ୍ରୀ ଘାଇ କହିଛନ୍ତି, ‘ତାଲ-୨’ କେବେ ଆସିବ ବୋଲି ୧୫ ବର୍ଷ ଧରି ଅନେକ ସିନେପ୍ରେମୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ‘ତାଲ’ର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯେତିକି କଠିନ, ସେତିକି ସହଜ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରକୃତ ସମୟ ଆସି ଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ରେଡ଼ି ହୋଇଛି। ‘ତାଲ-୨’ ବଡ଼ ପରଦାରେ ରୂପ ନେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
କଳାକାର ଚୟନକୁ ନେଇ ସୁଭାଷ ଘାଇ କହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ‘ତାଲ’ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଅଶ୍ୱେର୍ଯ୍ୟା ରାୟ ଓ ଅକ୍ଷୟ ଖାନ୍ନା ନବାଗତ ଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଅନୀଲ କପୁର ଏକ ଷ୍ଟାର ହୋଇ ଫିଲ୍ମରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ସ୍କ୍ରିପ୍ଟକୁ ନେଇ ନବାଗତ କଳାକାରଙ୍କ ଚୟନ କରାଯିବ।
ଅମୀତ ପଣ୍ଡା ଓ ଆହାନ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ନାଁକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀ ଘାଇ କହିଛନ୍ତି, ଆହାନ ପାଣ୍ଡେ ଓ ଅନୀତ ପଣ୍ଡା ଏବେ ଷ୍ଟାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ‘ତାଳ-୨’ରେ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ନୂଆ ଲାଗିବା ଦରକାର। ଏହି ଚରିତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି।