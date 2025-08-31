ଦୁର୍ନୀତି ପାଇଁ ତହସିଲଦାର ମଧୁସ୍ମିତା ସିଂ ନିଲମ୍ବିତ, ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ
ଦୁର୍ନୀତିରେ ଫସିଗଲେ ତହସିଲଦାର, ଚାଲିଗଲା ଚାକିରି
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବେଲପାହାଡ଼ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଦୁର୍ନୀତି ଘଟଣାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ତତ୍କାଳୀନ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ମଧୁସ୍ମିତା ସିଂଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି।
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ପରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜାମଦାର ତହସିଲଦାର ଅଛନ୍ତି ମଧୁସ୍ମିତା। ୪ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଇଓଡବ୍ଲୁ। ପୂର୍ବରୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ।
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଛାଡ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ। ବେଳପାହାଡ଼ରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ଥିବା ବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ ଲାଇଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, କେଶ ବୁକ ଅନିୟମିତତା, ରସାୟନ କିଣାବିକା ଆଦିରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ପରେ EOW ବେଳପାହାଡ଼ ଆସି ଏହାର ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା।