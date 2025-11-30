ଲଢିପାରନ୍ତି ଚୀନ-ତାଇୱାନ; ପୁଣି ବିଶ୍ବରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଏକ ଲଢେଇ, T-Dome ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ତାଇୱାନ୍ ରେଡି଼…
ଚୀନକୁ ଡରାଇବ T-Dome !
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ତାଇୱାନ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆହୁରୀ କଡାକଡି କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଚୀନ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ବଢିବାରୁ ନିଜ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବଜେଟ ବଢାଇବା ସହ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ଯବସ୍ଥାକୁ କଡାକଡି କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।
ତାଇୱାନ ତାର ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଚୀନ୍ ଆକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ସରକାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବଜେଟରେ ଅତିରିକ୍ତ ୪୦ ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଏହି ଟଙ୍କା ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ନୂତନ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ବହୁସ୍ତରୀୟ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ, ଟି-ଡୋମ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ। ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ଯେତେବେଳେ ତାଇୱାନ ଏତେ ବଡ଼ ସୁରକ୍ଷା ନିବେଶ ଯୋଜନା ପ୍ରକାଶ କରିଛି।
ଆମେରିକାର ଚାପ ଏବଂ ବଢ଼ୁଥିବା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଖର୍ଚ୍ଚ:
ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏପରି ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ତାଇୱାନକୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବଜେଟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଲଗାତାର ଦାବି କରୁଛି। ତାଇୱାନ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବଜେଟ ୨୦୨୬ ରୁ ୨୦୩୩ ମଧ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଲାଇ ଚିଙ୍ଗ-ତେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଖର୍ଚ୍ଚକୁ GDP ର ୫% କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ତାଇୱାନ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ଏହାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବଜେଟକୁ 31.18 ବିଲିୟନ ଡଲାରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି, ଯାହା ମୋଟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଖର୍ଚ୍ଚକୁ GDP ର 3.3% କୁ ପହଞ୍ଚାଇଛି।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଲାଇ ୱାଶିଂଟନ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ନୂତନ ବଜେଟ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେରିକାରୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ।
ତାଇୱାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ୱେଲିଂଟନ କୁଙ୍କ ଅନୁସାରେ, $40 ବିଲିୟନ ବଜେଟର ଉପର ସୀମା ଏବଂ ଏହାକୁ ସଠିକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର, ମିଳିତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିକାଶ ଏବଂ ସାମରିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କ୍ରୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ।
ଟି-ଡୋମ୍ କ’ଣ ଏବଂ ଏହା କିପରି କାମ କରିଥାଏ:
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଲି ଅକ୍ଟୋବର ୧୦ ତାରିଖରେ ଏହି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେ ଏହାକୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆଇରନ୍ ଡୋମ୍ ସହିତ ତୁଳନା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହାର କ୍ଷମତା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ହେବ।
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଟି-ଡୋମ୍ କେବଳ ଛୋଟ ରକେଟ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଭିନ୍ନ ବିପଦର ସମାଧାନ କରିବ। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଚୀନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ, ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ ମିସାଇଲ୍, କ୍ରୁଜ୍ ମିସାଇଲ୍ ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ରୁ ଆକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଉଛି।
ବିଦ୍ୟମାନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଏକୀକୃତ କରି ଏକ ସୁପର-ନେଟୱାର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ:
ତାଇୱାନ ପାଖରେ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଅଛି ସେଗୁଡିକ ହେଉଛି
1.ଆମେରିକୀୟ ପାଟ୍ରିଅଟ୍ PAC-3 କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ
2.ସ୍ୱଦେଶୀ Sky Bow ଏବଂ ଟିଆନ୍ କୁଙ୍ଗ ପ୍ରଣାଳୀ
NASAMS ସିଷ୍ଟମଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଉପଲବ୍ଧ ହେବ:
ଟି-ଡୋମ୍ ଆଧୁନିକ ରାଡାର, ସେନ୍ସର ଏବଂ ଏକ କମାଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟରକୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ଏକକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ନେଟୱାର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଯାହା ବିପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ କରିପାରିବ।
T-DOMEର ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ:
ଜାତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସିଷ୍ଟମରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ:
କମାଣ୍ଡ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରଣାଳୀ – ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିପଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେଉଁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ନିକ୍ଷେପ କରାଯିବ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ରାଡାର ଏବଂ ସେନ୍ସରରୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବ। ଯାହାକି ଅତ୍ଯନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟର ଲେୟାର – ଯେଉଁଠାରେ ଯେକୌଣସି ଆସୁଥିବା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ଡ୍ରୋନକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ।
ୟୁକ୍ରେନ-ରୁଷ ଯୁଦ୍ଧରୁ ତାଇୱାନ ଶିଖିଛି ଯେ କେବଳ ଏକ ଆଧୁନିକ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାଧାରଣ ନାଗରିକ, ସାମରିକ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ତାଇୱାନ ଚୀନର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରିପାରିବ, ତେବେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବେଜିଂ ଦୁଇଥର ଚିନ୍ତା କରିବ।