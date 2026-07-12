ତାଜ୍ ହୋଟେଲକୁ ଦାଉଦ ଇବ୍ରାହିମର ବୋମା ଧମକ: ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ
ମୁମ୍ବାଇର ତାଜ୍ ମହଲ ପ୍ୟାଲେସ୍ ହୋଟେଲରେ ଦାଉଦ ଇବ୍ରାହିମ୍ ବୋମା ରଖିଥିବା ନେଇ ଏକ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସିବା ପରେ ସେଠାରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମୁମ୍ବାଇର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତାଜ୍ ମହଲ ପ୍ୟାଲେସ୍ ହୋଟେଲରେ ବୋମା ଥିବା ନେଇ ଏକ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସିବା ପରେ ସେଠାରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ଦାଉଦ ଇବ୍ରାହିମ୍ ହୋଟେଲରେ ବୋମା ରଖିଥିବା ନେଇ ନବୀ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା କଲ୍ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଜଣକ।
ଏହି ଖବର ପାଇବା ପରେ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ, କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଏବଂ ବୋମା ନିଷ୍କ୍ରିୟକାରୀ ଦଳ (BDDS) ତୁରନ୍ତ ହୋଟେଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ହୋଟେଲର ଲବି, ରେସ୍ତୋରାଁ, ବ୍ୟାଙ୍କେଟ୍ ହଲ୍, ପାର୍କିଂ ଏବଂ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ସମେତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଟେଲକୁ ତନ୍ନତନ୍ନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ କୌଣସି ବିସ୍ଫୋରକ ବସ୍ତୁ ମିଳି ନଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଏକ ମିଥ୍ୟା ଫୋନ୍ କଲ୍ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା।
ଏଭଳି ମିଥ୍ୟା ସୂଚନା ଦେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଠାବ କରି ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛି। ୨୦୦୮ ମସିହାର ୨୬/୧୧ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ କଥା ମନେ ପକାଇ ଦେଇଥିବାରୁ ଏହି କଲ୍ ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଥିଲା।
ସେହିପରି, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ବୋମା ଥିବା ନେଇ ଏକ ମିଥ୍ୟା ଧମକ ଆସିଥିଲା। ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସକୁ ଆସିଥିବା ଏହି କଲ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଖବର ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ, ବୋମା ନିଷ୍କ୍ରିୟକାରୀ ଦଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିମାନେ ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବସ୍ତୁ ମିଳିନଥିବାରୁ ଏହା ଏକ ମିଥ୍ୟା କଲ୍ ବୋଲି ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ।