ତେଜସ୍ୱିନଙ୍କ ନୂଆ ଜାତୀୟ ରେକର୍ଡ: ଡେକାଥ୍ଲୋନରେ ଜିତିଲେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚୀନର ହ୍ୱାଙ୍ଗଝୁଠାରେ ଚାଲିଥିବା ଚଳିତ ବର୍ଷର ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାର ଦଶମ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାବିତଙ୍କର ଜୟଯାତ୍ରା ଅବ୍ୟାହତ ରହିଛି । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଏକ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରିଛି ଭାରତ । ତେଜସ୍ୱିନ ଶଙ୍କର ନୂଆ ଜାତୀୟ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ତେଜସ୍ୱିନୀ ଡେକାଥ୍ଲୋନରେ ୭୬୬୬ ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରିବା ସହିତ ଭାରତ ପାଇଁ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି ।

News Flash: Tejaswin Shankar wins hard-earned SILVER medal in Decathlon.

Tejaswin did that in style creating NEW NATIONAL RECORD scoring 7666 pts

Tejaswin finished 150 pts behind the Gold medalist athlete from China. @afiindia #IndiaAtAsianGames #AGwithIAS #AsianGames2022 pic.twitter.com/MRD7q9kLgx

— India_AllSports (@India_AllSports) October 3, 2023