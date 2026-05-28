ପିରିୟଡ୍ ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ , ପାଖ ମାଡିବନି ସଂକ୍ରମଣ
ଆଜି ୨୮ ମଇରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମାସିକ ଧର୍ମ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଦିବସ(World Menstrual Hygiene Day 2026) ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଅବସରରେ, ଆମେ ମହିଳା ଏବଂ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଏପରି କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିବୁ, ଯାହାକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଥାଏ।
World Menstrual Hygiene Day 2026 : ପ୍ରତିବର୍ଷ ୨୮ ମଇରେ ‘ବିଶ୍ୱ ମାସିକ ଧର୍ମ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଦିବସ’ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ମହିଳା ଏବଂ କିଶୋରୀମାନଙ୍କୁ ପିରିୟଡ୍ ସମୟରେ ପରିଷ୍କାର-ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ କରାଇବା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମହିଳା ପିରିୟଡ୍ ସହ ଜଡ଼ିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା କରିଥାନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ସଂକ୍ରମଣ (ଇନଫେକ୍ସନ୍) ଏବଂ ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଏ।
ପିରିୟଡ୍ ସମୟରେ ସାମାନ୍ୟ ଅସାବଧାନତା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଏବଂ ଫଙ୍ଗାଲ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ, ମହିଳାମାନେ ସଠିକ୍ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଏବଂ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ, ପିରିୟଡ୍ ସମୟରେ କେଉଁ କଥାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ସଂକ୍ରମଣରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବେ।
୧. ସମୟ ସମୟରେ ପ୍ୟାଡ୍ ବଦଳାନ୍ତୁ
ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତି ୪ ରୁ ୬ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ୟାଡ ବଦଳାଇବା ନିହାତି ଜରୁରୀ, ସେ ପିରିୟଡ୍ ଫ୍ଲୋ (ରକ୍ତସ୍ରାବ) କମ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ବେଶୀ। ଯଦି ରକ୍ତସ୍ରାବ ଅଧିକ ହେଉଥାଏ, ତେବେ ୪ ଘଣ୍ଟାରୁ କମ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ୟାଡ ବଦଳାଇ ନେବା ଉଚିତ୍। ସଫା ଏବଂ ସତେଜ ପ୍ୟାଡ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଦୁର୍ଗନ୍ଧର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ।
୨. ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାର୍ଟ (ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଅଙ୍ଗ)ର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ
ପିରିୟଡ୍ ସମୟରେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଅଙ୍ଗର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦିନକୁ ୨ ରୁ ୩ ଥର ଉଷୁମ ପାଣିରେ ସଫା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେଠାରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଏବଂ ଅପରିଷ୍କାର ଜିନିଷ ଜମା ହୁଏ ନାହିଁ। ଅଧିକ କେମିକାଲ୍ ଥିବା ଇଣ୍ଟିମେଟ ୱାସ କିମ୍ବା ସୁଗନ୍ଧିତ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏହା ଚର୍ମରେ ଜଳାପୋଡ଼ା ଏବଂ ଆଲର୍ଜି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ସଫା କରିବା ପରେ ସେହି ଅଂଶକୁ ଭଲଭାବେ ଶୁଖାଇବା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ, ଯାହାଫଳରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ହେତୁ କୌଣସି ଫଙ୍ଗାଲ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିବ ନାହିଁ।
୩. ହାତକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଧୁଅନ୍ତୁ
ଅନେକ ସମୟରେ ମହିଳାମାନେ ତରବର ହୋଇ ପ୍ୟାଡ ବଦଳାଇବା ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ପରେ ହାତ ସଫା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହା ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପିବାର ଏକ ବଡ଼ କାରଣ ହୋଇପାରେ। ହାତରେ ଥିବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ସହଜରେ ଶରୀର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ, ପ୍ୟାଡ କିମ୍ବା ଟ୍ୟାମ୍ପନ ବଦଳାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ପରେ ସାବୁନ ଦେଇ ଭଲଭାବେ ହାତ ଧୋଇବା ଜରୁରୀ। ଏହି ଛୋଟିଆ ଅଭ୍ୟାସଟି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସଂକ୍ରମଣରୁ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
୪. ସଠିକ ଅଣ୍ଡରଗାର୍ମେଣ୍ଟ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ
ପିରିୟଡ୍ ସମୟରେ ସର୍ବଦା ସଫା ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ ସୂତା (କଟନ୍) ଅଣ୍ଡରଗାର୍ମେଣ୍ଟ୍ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ୍। ସୂତା କପଡ଼ା ବାୟୁ ଚଳାଚଳରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଯାହା ଫଳରେ ଝାଳ ଏବଂ ଓଦାପଣ କମ ରହିଥାଏ। ଖୁବ୍ ଟାଇଟ କିମ୍ବା ସିନ୍ଥେଟିକ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିଲେ ଚର୍ମରେ ରାଶେସ୍ (କୁଣ୍ଡିଆ) ଏବଂ ସଂକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିପାରେ। ଯଦି ଅଣ୍ଡରଗାର୍ମେଣ୍ଟ୍ ଓଦା ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ତାହାକୁ ବଦଳାଇ ନେବା ଉଚିତ।
୫. ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ୟାମ୍ପନ୍ (Tampon) ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ
ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଟ୍ୟାମ୍ପନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଠିକ ସମୟରେ ଏହାକୁ ବଦଳାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ୟାମ୍ପନ ଭିତରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ, ଯାହା ‘ଟକ୍ସିକ୍ ସକ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍’ (Toxic Shock Syndrome – TSS) ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
୬. ଶରୀରକୁ ହାଇଡ୍ରେଟ୍ ରଖନ୍ତୁ
ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ହାଇଡ୍ରେଟ୍ ରହିଥାଏ, ଏହାଦ୍ୱାରା ପେଟ ଫୁଲିବା କମିଥାଏ ଏବଂ ଶରୀରରେ କ୍ଳାନ୍ତି ମଧ୍ୟ କମ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା, ନଡ଼ିଆ ପାଣି, ଜୁସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପାନୀୟ ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ।
୭. ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ
ଯଦି ପିରିୟଡ୍ ସମୟରେ ଅଧିକ କୁଣ୍ଡିଆ ହେବା, ଜଳାପୋଡ଼ା କରିବା, ତୀବ୍ର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ, ଅତ୍ୟଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ଅସ୍ୱାଭାବିକ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେଉଥାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ କଦାପି ଅଣଦେଖା କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଏଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ସଂକ୍ରମଣ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସଙ୍କେତ ହୋଇପାରେ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଲେ ଗମ୍ଭୀର ରୋଗରୁ ବର୍ତ୍ତି ହେବ। ମହିଳାମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ଏବଂ ସତର୍କ ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।
ସତର୍କ ସୂଚନା: ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା କେବଳ ସାଧାରଣ ସଚେତନତା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏହା କୌଣସି ବୃତ୍ତିଗତ ଚିକିତ୍ସା ପରାମର୍ଶ, ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କିମ୍ବା ଚିକିତ୍ସାର ବିକଳ୍ପ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଦୟାକରି ବିଳମ୍ବ ନକରି ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ।