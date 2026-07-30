କୁନି ପୁଅକୁ ବାପାର ଅନ୍ତିମ ବାର୍ତ୍ତା, “ପୁଅ ମୁଁ ଚାଲିଗଲେ କାନ୍ଦିବୁନି, ମା’- ଭଉଣୀର ଯତ୍ନ ନବୁ”
ଟର୍ମିନାଲ କ୍ୟାନସର ସହ ଲଢ଼େଇ ହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ବାପା ନିଜ ଛୋଟ ପୁଅ ସହ କରିଥିବା ଶେଷ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜରଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆଣିଛି। ଏହି ଭାବପ୍ରବଣ ଭିଡିଓରେ ବାପା ନିଜ ପୁଅକୁ ତା’ର ମାଆ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ସ୍ନେହର ସହ କହୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ଅନେକ ଲୋକ ଏହାକୁ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଥିବା ସବୁଠାରୁ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଛୋଟ ପୁଅ ସହ ଜଣେ ବାପାଙ୍କ ଶେଷ କଥାବାର୍ତ୍ତାର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହି ଭିଡିଓଟି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଭାବପ୍ରବଣ କରିବା ସହ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟ ଛୁଇଁଛି। ଟର୍ମିନାଲ କ୍ୟାନସରରେ ପୀଡ଼ିତ ଏହି ବାପା ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ପୁଅକୁ ତାଙ୍କ ବିନା ଜୀବନ କିପରି ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ହେବ, ସେନେଇ କିଛି ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି।
‘Woke Eminent’ ପକ୍ଷରୁ ଏକ୍ସ (X)ରେ ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଭିଡିଓ ଦେଖି ଅନେକ ଲୋକ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଅନେକ ୟୁଜର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏଭଳି ବିଦାୟର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଖିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ଜଣେ ବାପା ନିଜ ଶେଷ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପୁଅକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାବୁକ କରିଛି ।
ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଏହି ଭିଡିଓରେ ବାପାଙ୍କୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ନିଜ ଛୋଟ ପୁଅ ମନ୍ତ୍ରା ପାଖରେ ବସିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ଜୀବନର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରରେ ପୁଅ ସହ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପିଲାଟି ନିରବ ଭାବେ ବାପାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛି।
ସେ ଚାଲିଯିବା ପରେ ପୁଅ କିପରି ଜୀବନ କାଟିବ, ସେନେଇ ବାପା କହୁଛନ୍ତି, “ମନ୍ତ୍ରା, ଯଦି ମୁଁ କେଉଁଠି ଚାଲିଯାଏ, ତେବେ ମାଆଙ୍କ କଥା ମାନିବୁ। ମାଆଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବୁ। ପାପା କେଉଁଠି ଗଲେ ବୋଲି ପଚାରିବୁ ନାହିଁ। ତୋର ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ରଖିବୁ। ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ମନେ ପକାଇବୁ, ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ଥିବି।”
Father talking to his son for the last time 💔
In a deeply moving and heartbreaking moment, a father battling terminal cancer left a poignant final message for his young son, Mantra,
Before passing away. In his last words, he gently instructed Mantra to always listen to his… pic.twitter.com/S578O8xeKX
— Woke Eminent (@WokePandemic) July 29, 2026
ବାପା ନିଜ ପୁଅକୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ କହିନଥିଲେ। ସେ କେବଳ କହିଥିଲେ ଯେ, ଯଦି ସେ କେବେ “କେଉଁଠି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି”, ତେବେ ପୁଅ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନକରି ପରିବାରର ଯତ୍ନ ନେବ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ, ପୁଅ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ସେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ରହିବେ।
ଏହି ପୋଷ୍ଟ ସହ କ୍ୟାପ୍ସନ୍ରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା, “ବାପା ନିଜ ପୁଅ ସହ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କଥା ହେଉଛନ୍ତି।” ଏହି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଭିଡିଓ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଅନେକ ୟୁଜର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭିଡିଓଟି ଦେଖିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ନିଜ ଲୁହକୁ ରୋକିପାରିନଥିଲେ।
କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିଥିବା ସବୁଠାରୁ ଭାବପ୍ରବଣ ଭିଡିଓ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କୌଣସି ବାପା ଓ ପୁଅଙ୍କୁ ଏଭଳି ବିଦାୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ନପଡ଼ୁ। ପିଲାଟିର ନିରୀହତା ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଆହୁରି ହୃଦୟବିଦାରକ କରିଦେଇଛି ବୋଲି ଅନେକ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଅନେକ ୟୁଜର ଏହି ପରିବାରକୁ ଏହି କଠିନ ସମୟକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ସାହସ ମିଳୁ ବୋଲି କାମନା କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ବାପା ପାଇଁ ନିଜ ଛୋଟ ପୁଅକୁ ନିଜ ବିନା ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା କେତେ କଷ୍ଟକର ଥିଲା, ତାହା କଳ୍ପନା କରିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ବୋଲି ଅନେକ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି।