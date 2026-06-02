ରାତିରେ ଝିଅ କାନ୍ଦିକାନ୍ଦି ଫୋନରେ କହିଲେ, ସକାଳେ ମିଳିଲା ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ
ବାହାଘର ପରେ ପରିବାର ଠିକ୍ଠାକ ଚାଲିଥିଲା। ତେବେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଆକାଶରେ ଘୋଟି ଆସିଲା ଯୌତୁକର କଳା ବାଦଲ। ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାବି କଲେ ପରିବାର ଲୋକ
ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ବାପା ମୋତେ ନେଇଯାଅ। ନହେଲେ ଏମାନେ ମାରିଦେବେ…। ଇଏ ଥିଲା ବାହାହେଲା ଝିଅର ଶେଷ ଫୋନ୍ କଲ। ତା’ପର ଦିନ ସକାଳେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ ଝିଅକ ସେ ଶ୍ୱର। ଶାଶୂ ଘରେ ଝୁଲିଥିଲା ତା’ ମୃତଦେହ। ଝିଅର ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ଦେଖି ଜନ୍ମଦାତାଙ୍କ ଛାନି ଫାଟି ଯାଇଥିଲା। କେବଳ କାନ୍ଦିବା ଛଡ଼ା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ନଥିଲା। ଏପରି ଘଟଣା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଝାନ୍ସୀ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଲୋଡ଼ନ ଖେଳାଇ ଦେଇଥିଲା।
ଝାନ୍ସୀର ଗରୌଠା ଅଞ୍ଚଳର ଦେବୀ ଶରଣ ଯାଦବଙ୍କ ଝିଅ ଅନ୍ନୁ ଯାଦବ(୩୫)। ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ଅନ୍ନୁଙ୍କ ବାହାଘର ବଡ଼ ଧୁମଧାମରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଏସଆଇ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଯାଦବଙ୍କ ପୁଅ ଲୋକେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିଲା। ବାହାଘରରେ ପ୍ରାୟ ୨୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅଳଙ୍କାର, ନଗଦ ଓ ଅନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ବାହାଘର ପରେ ପରିବାର ଠିକ୍ଠାକ ଚାଲିଥିଲା। ତେବେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଆକାଶରେ ଘୋଟି ଆସିଲା ଯୌତୁକର କଳା ବାଦଲ। ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାବି କଲେ ପରିବାର ଲୋକ। ହେଲେ ଏଥିରେ ରାଜି ହେଲେନି ଅନ୍ନୁ ଓ ତାଙ୍କ ବାପଘର ଲୋକ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅନ୍ନୁଙ୍କ ଉପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା। ଅନେକ ଥର ଦୁଇ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଓ ବୁଝାମଣା ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ବାହାରି ପାରୁନଥିଲା। ବରଂ ଅନ୍ନୁଙ୍କ ଉପରେ ବଢ଼ିଥିଲା ନିର୍ଯାତନା। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବାପ ଘର ଲୋକେ ଅନ୍ନୁଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉନଥିଲେ।
ଦେବୀଶରଣ ଯାଦବଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଗତ ୫ ତାରିଖରେ ତାଙ୍କ ସାନ ଝିଅର ବାହାଘର ଥିଲା। ଅନ୍ନୁ ବାପଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। ହେଲେ ଶାଶୂଘରୁ କେହି ଆସିନଥିଲେ। ବାହାଘର ସରିବା ପରେ ଅନ୍ନୁ ୧୯ ତାରିଖରେ ଯେତେବେଳେ ଶାଶୂଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନାନା ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିଲେ।
ମେ ୩୧ ତାରିଖ ରାତିରେ ଅନ୍ନୁ ଘରକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ଆଉ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଥିଲେ, ଶାଶୂଘର ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ମୋତେ ଅଲଗା କରାଇଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତୁ। ନଚେତ ସେମାନେ ମୋତେ ମାରିଦେବେ ବୋଲି ଅନ୍ନୁ କହିଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ। ହେଲେ ସକାଳ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଆସିଲା। ଶାଢ଼ୀରେ ଝୁଲୁଥିଲେ ଅନ୍ନୁ। ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ।
ପୋଲିସ ମୃତଦେହ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇ ଦେଇଛି। ବାପଘର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ପୋଲିସ ସ୍ୱାମୀ ଲୋକେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବଙ୍କ ସମେତ ୭ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।