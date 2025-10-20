ପାକିସ୍ତାନର ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ତାଲିବାନ୍, ଭାରତ ବିରୋଦ୍ଧି ଅଭିଯୋଗ ଭିତ୍ତିହୀନ, ମିଛ ଅଭିଯାଗ କରୁଛି ପାକ୍…

ପାକିସ୍ତାନର ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ତାଲିବାନ୍, ଭାରତ ବିରୋଦ୍ଧି ଅଭିଯୋଗ ଭିତ୍ତିହୀନ, ମିଛ ଅଭିଯାଗ କରୁଛି ପାକ୍…
ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାକିସ୍ତାନର ଅଭିଯୋଗ ଭିତ୍ତିହୀନ
ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର: ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଏକ ସପ୍ତାହରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଲାଗି ରହିଛି। ଉଭୟ ଦେଶ ପରସ୍ପର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ହୋଇଥିଲା।
ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତକୁ ସଂଘର୍ଷରେ ଟାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ଆକ୍ରମଣରେ ଭାରତ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଦେଶ କଠୋର ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲା।
ଏହା ପରେ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଛି।
ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସହିତ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ, ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଫଗାନ ତାଲିବାନ ପକ୍ଷରୁ ଭାରତ ଏକ ପ୍ରକ୍ସି ଯୁଦ୍ଧ ଚଳାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ମୌଲବୀ ମହମ୍ମଦ ୟାକୁବ ମୁଜାହିଦ ଏବେ ଏହି ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକର ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି।
ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଜବାବ
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, “ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାକିସ୍ତାନର ଅଭିଯୋଗ ଭିତ୍ତିହୀନ। ଆମର ନୀତି କେବେବି ଅନ୍ୟ ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମର ଭୂମି ବ୍ୟବହାର କରିବା ନୁହେଁ।
ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ, ଆମେ ଭାରତ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିଛୁ ଏବଂ ଆମର ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥର ଢାଞ୍ଚାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଜବୁତ କରିବୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆମେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଭଲ ପଡ଼ୋଶୀ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିବୁ।
ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନୁହେଁ।” ପାକିସ୍ତାନର ଅଭିଯୋଗ ଭିତ୍ତିହୀନ, ଅଯୌକ୍ତିକ ଏବଂ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ।
ମୁଜାହିଦ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି କୌଣସି ଦେଶ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରେ, ତେବେ ସେମାନେ ସାହସର ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଭୂମିକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଫଗାନ ଲୋକଙ୍କର ନିଜ ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ଏକ ଦୀର୍ଘ ଇତିହାସ ଅଛି।
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ତା’ର ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ବୋଲି କହିଥାଏ। ମୁଜାହିଦ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଶବ୍ଦର କେବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପରିଭାଷା ନାହିଁ।
ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ସେ କ’ଣ କହିଛନ୍ତି?
ମୁଜାହିଦ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଇସଲାମିକ୍ ଏମିରେଟ୍ର ନୀତି ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନ ସମେତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଶସ୍ତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ କାବୁଲ ଭଲ ପଡ଼ୋଶୀ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରସାର ଉପରେ ଆଧାରିତ ଇସଲାମାବାଦ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି।
ଅଲ ଜାଜିରା ସହିତ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ, ମୁଜାହିଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା କାହା ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ନୁହେଁ ଏବଂ କାବୁଲ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଠକ ତୁର୍କୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
ମୁଜାହିଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା କାହା ପାଇଁ କୌଣସି ଲାଭଦାୟକ ନୁହେଁ। ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଭଲ ପଡ଼ୋଶୀ ନୀତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେବା ଉଚିତ। କାତାର ପରେ, ଦୁଇ ଦେଶ ଏବେ ତୁର୍କୀରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ।
ମୁଜାହିଦ ଜୋର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷ ଚୁକ୍ତିନାମାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୀତି ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ରହିବା ଉଚିତ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କାବୁଲ ଚୁକ୍ତିନାମାର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଏବଂ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ପୂରଣ ନ କରେ, ତେବେ ଆହୁରି ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ।