ଇରାନ୍-ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କଲା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ଘନ ଘନ କରୁଛି ଡ୍ରୋନ୍ ମାଡ଼
Pak-Afgh War: ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଇରାନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଏବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା କମିବାର କୌଣସି ନାଁ ନଉନାହିଁ । ଗତ ଏକ ମାସ ଧରି, ଦୁଇ ଦେଶ ଯୁଦ୍ଧ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ସୋମବାର, ତାଲିବାନ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଏହା ପାକିସ୍ତାନର ନୁର ଖାନ ଏୟାରବେସ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି।
ରାୱଲପିଣ୍ଡିରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏୟାରବେସ୍ ଭାବରେ ବିବେଚିତ ନୁର ଖାନ ଏୟାରବେସ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ତାଲିବାନ ସରକାର ଦାୟୀ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି। ଜଣେ ତାଲିବାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନଙ୍କର ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଡୁରାଣ୍ଡ ରେଖା ପାର କରି ପାକିସ୍ତାନୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ତାଲିବାନ ଅନୁଯାୟୀ, କ୍ୱେଟା ଏବଂ ଖାଇବର ପଖତୁନଖ୍ୱାରେ କିଛି ସାମରିକ ଘାଟି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା।
ଗତ ଚାରି ଦିନ ଧରି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ନିରନ୍ତର ଆକ୍ରମଣରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ତଥାପି, ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଏବେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି।
ଉପ ମୁଖପାତ୍ର ହମଦୁଲ୍ଲା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି
ତାଲିବାନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଉପ ମୁଖପାତ୍ର ହମଦୁଲ୍ଲା ଫିତରତ ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ ସଦ୍ୟତମ ଆକ୍ରମଣ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏକ ଆରବି ପଦ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, “ଯେ କେହି ତୁମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରେ, ସେହିପରି ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଅ।” ସେ ଆକ୍ରମଣର ଏକ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଆଜି, ଜାତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବାୟୁସେନା ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରମୁଖ ସାମରିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ସଠିକ୍ ଏବଂ ସମନ୍ୱିତ ବାୟୁ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଛି।”
ଏହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଦାବି କରିଛି ତାଲିବାନ
ତାଲିବାନ ପାକିସ୍ତାନରେ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଦାବି କରିଛି। ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, ବେଲୁଚିସ୍ତାନର କ୍ୱେଟାରେ ଥିବା ଦ୍ୱାଦଶ କୋରସର ମୁଖ୍ୟାଳୟ ନୁର ଖାନ ଏୟାରବେସ ଏବଂ ଖୈବର ପଖତୁନଖ୍ୱାର ମହମ୍ମଦ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ସାମରିକ ଶିବିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପୂର୍ବରୁ, ପାକିସ୍ତାନ ଦାବି କରିଥିଲା ଯେ ୪୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଆଫଗାନ ଲଢ଼ୁଆ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଶହ ଶହ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।