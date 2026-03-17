“ଏବେ କୌଣସି କଥା ବାର୍ତ୍ତା ନୁହଁ, ସିଧା ପାକିସ୍ତାନଠୁ ନେବୁ ପ୍ରତିଶୋଧ”, କାବୁଲରେ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପରେ ତାଲିବାନର ଖୋଲା ଧମକ

ପାକିସ୍ତାନଠୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ସଂଘର୍ଷ ଏବେ ଗୋଟିଏ ମାସ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଯାଉଛି।

କିନ୍ତୁ, ଉତ୍ତେଜନା କମିବାର କୌଣସି ସଙ୍କେତ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ; ବରଂ ପରିସ୍ଥିତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଖରାପ ହେଉଛି। ସୋମବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ, ପାକିସ୍ତାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର କାବୁଲରେ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ଆବାସିକ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା।

ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ୪୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଏହି ପାକିସ୍ତାନୀ ଆକ୍ରମଣର ଜବାବରେ, ତାଲିବାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛି ଯେ ଆଲୋଚନା ଏବଂ କୂଟନୀତିର ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ସୋଫିଆଙ୍କ ସମେତ କଂଗ୍ରେସରୁ ୩ ବିଧାୟକ…

କେତେ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଟୁଥପେଷ୍ଟର ଇତିହାସ,…

ପାକିସ୍ତାନର ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ତାଲିବାନ କଠୋର ଶବ୍ଦରେ କହିଥିଲା ​​ଯେ ଆଲୋଚନାର ସମୟ ଏବେ ଚାଲିଗଲା; କୂଟନୀତି କିମ୍ବା ଆଲୋଚନା ଆଉ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରୁ, ଆମେ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ଲୋଡ଼ିବୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ।

ଏକ ନ୍ୟୁଜ୍ ସହିତ ସାକ୍ଷାତକାରରେ, ତାଲିବାନ ମୁଖପାତ୍ର ଜାବିହୁଲ୍ଲା ମୁଜାହିଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା କାବୁଲର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି।

ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ଇସଲାମାବାଦ ସହିତ କୂଟନୀତି ଏବଂ ଆଲୋଚନାର ସମୟ ଏବେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଲୋଚନାର ପଥ ଅନୁସରଣ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ସେମାନେ ଏବେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି।

ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ କେଉଁଠାରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା:

ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା କାବୁଲର ଏକ ନିଶା ପୁନର୍ବାସ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଏକକାଳୀନ ଅନେକ ବୋମା ପକାଇଥିଲା। ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ, ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଭିତରେ ୨୦୦୦ ଲୋକ ଥିଲେ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୪୦୦ ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ୨୫୦ ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।

ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କାରଣ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଙ୍କଟଜନକ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି।

ପୁନର୍ବାସ କେନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟତୀତ, ପାକିସ୍ତାନ ଅନ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡିଥିଲା, ଅଧିକାଂଶ ନିର୍ମାଣ ନିଆଁ ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା।

ଗୋଟିଏ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଗଲା:

ଫେବୃଆରୀ ୨୧ ରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପରଠାରୁ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଉଭୟ ଅନେକ ଥର ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।

ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଆକ୍ରମଣରେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ନିଜ ଘର ଛାଡି ପଳାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

ସୋଫିଆଙ୍କ ସମେତ କଂଗ୍ରେସରୁ ୩ ବିଧାୟକ…

କେତେ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଟୁଥପେଷ୍ଟର ଇତିହାସ,…

LPG ସଙ୍କଟ ଭିତରେ ଖୁସି ଖବର, କମିବ ଗ୍ୟାସ ଦର!…

ଗରମ ଦିନେ ଏହି ତାପମାତ୍ରାରେ ଚଲାନ୍ତୁ AC, ଅଧା…

1 of 10,213