ଅଯୋଧ୍ୟା ନା ଗୋଆ କେଉଁଠାରେ ରହିଛି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରତିମା ?

ରାମମୟ ଗୋଆ...

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଏଥର ଗୋଆରେ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ। ଏଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି।

ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗୋଆର ଶ୍ରୀ ସଂସ୍ଥାନ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ପର୍ତ୍ତଗାଲି ଜୀବୋତ୍ତମ ମଠରେ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପ୍ରତିମାକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରତିମା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।

ପୂର୍ବରୁ ୨୨ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୪ରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ରାମ ଲଲ୍ଲାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ , ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ପ୍ରତିମାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଥିଲା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

୨୦୨୭ ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବେନି ରୋହିତ…

ଅମର ହୋଇଯିବ ମଣିଷ! ଏବେ କଟା ମୁଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ…

ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥିତ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ଅନେକ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ପ୍ରତିମା ଭକ୍ତଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସର କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରତିମା କେଉଁଠାରେ ରହିଛି। କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ମନେର ଏନେଇ କେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି କି? ଯଦି ହଁ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ଉତ୍ତର ଜାଣିବା…

ଆଜି ଗୋଆରେ ସ୍ଥାପିତ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପ୍ରତିମା ହେଉଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରତିମା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।

ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଆର ହୋଇଥିବା ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ପ୍ରତିମା ୭୭ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଯୋଧ୍ୟା ମନ୍ଦିରରେ ରାମ ଲଲ୍ଲାଙ୍କ ପ୍ରତିମା ୫୧ ଇଞ୍ଚ ଉଚ୍ଚତାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।

ଗୋଆରେ ଅବସ୍ଥିତ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ଏହି କାଂସ୍ୟ ପ୍ରତିମାକୁ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁନିଟିର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ରାମ ସୂତାର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମିତ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରତିମା ବୋଲି କୁହାଯାଏ।

You might also like More from author
More Stories

୨୦୨୭ ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବେନି ରୋହିତ…

ଅମର ହୋଇଯିବ ମଣିଷ! ଏବେ କଟା ମୁଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ…

ଭାରତର ସମ୍ପତି ଲୁଟି ଧନି ହୋଇଥିଲେ ଇସ୍ରାଏଲର…

‘ଇମ୍ରାନଙ୍କ ହତ୍ୟା କ’ଣ ହାତ…

1 of 28,475