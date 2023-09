ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଏହି ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ତାମିଲ ଅଭିନେତା, ୬୬ ବର୍ଷରେ ଶେଷ ନିଃଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ

News across the Earth, news close to your heart, Read Odisha Bhaskar English

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ସିନେମା ଦୁନିଆରୁ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ତାମିଲ ସିନେମାର ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଭିନେତା ଆରଏସ୍ ଶିବାଜୀ ଶୁକ୍ରବାର (୨ ଡିସେମ୍ବର) ଦିନ ଚେନ୍ନାଇରେ ଶେଷ ନିଃଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି । ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ୬୬ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ।

ଶିବାଜୀ ୧୯୮୧ରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥଇବା ଫିଲ୍ମ ‘ପନୀର ପୁଷ୍ପଙ୍ଗଲ’ ଜରିଆରେ ଅଭିନୟ ଦୁନିଆରେ ପାଦ ରଖିଥିଲେ । ଏହାପରେ ସେ ତାମିଲ ସିନେମାରେ ବହୁ ସୁପରହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ମଧୁ ମଲାର, ବସନ୍ତମ ବରୁମ୍‌,ବିକ୍ରମ, ଜୀବା ଓ ଅପୂର୍ବ ସଗୋଧରାର୍ଗଲ । ଶିବାଜୀଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ଲାଗି ‘ଲକି ମ୍ୟାନ’ରେ ଦର୍ଶକ ଦେଖିଥିଲେ, ଯାହା ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ସିନେମା ଘରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା । ଶିବାଜୀ କେତେକ ଟିଭି ଶୋରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଛନ୍ତି ।

ଶିବାଜୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଖବର ଟ୍ରେଡ୍ ଆନାଲିଷ୍ଟ ରମେଶ ବାଲା ପ୍ରଥମେ x ରେ ସେୟାର କରିଥିଲେ । ସେ ଶିବାଜୀଙ୍କ ଫଟୋ ସହ କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଲୋକପ୍ରିୟ ତାମିଲ ଅଭିନେତା ଆରଏସ୍ ଶିବାଜୀଙ୍କ ଆଜି ସକାଳେ ଚେନ୍ନାଇରେ ନିଧନ ହୋଇଯାଇଛି । ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳୁ ।

