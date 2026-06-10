କେ. ଆନ୍ନାମଲାଇଙ୍କ ପରେ ବିଜେପିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ଅମର ପ୍ରସାଦ ରେଡ୍ଡୀ

ଅମର ପ୍ରସାଦ ରେଡ୍ଡୀ ୨୦୧୩ ମସିହାରେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ରେଡ୍ଡୀ ଦଳର ମୁଖପାତ୍ର ଓ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେଲ୍‌ର ସଂଯୋଜକ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ

By Manoranjan Sial

ଚେନ୍ନାଇ: ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ବିଜେପି ଦୁର୍ଗ ଭୁଶୁଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। କେ. ଆନ୍ନାମଲାଇଙ୍କ ପରେ ତାମିଲନାଡୁ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଅମର ପ୍ରସାଦ ରେଡ୍ଡୀ ଆଜି ବିଜେପିର ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟତା ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି।

ସେ ନିଜର ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଭାଜପା ସହ ତାଙ୍କର ଥିବା ୧୩ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଅମର ପ୍ରସାଦ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କୁ ତାମିଲନାଡୁ ଭାଜପାରେ ସବୁଠାରୁ ସକ୍ରିୟ ଓ ପ୍ରମୁଖ ଚେହେରାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣାଯାଉଥିଲା। ବିଗତ ଦିନରେ କେ. ଆନ୍ନାମଲାଇ ବିଜେପି ଛାଡିଥିଲେ।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଘୋଷଣା କରି ଅମର ପ୍ରସାଦ କହିଛନ୍ତି; ସେ ଆନ୍ନାମଲାଇଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ରାଜନୈତିକ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବେ। ସେ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାଜପାରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛି। ମୁଁ ଆନ୍ନାମଲାଇଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ହାୟ ରେ ରାଜନୀତି! କିଏ କେତେବେଳେ କେଉଁ ପଟକୁ…

‘ଆନନ୍ଦ ବଜାର’ ଓ ‘ଶ୍ରୀପତିତପାବନ’ ଶବ୍ଦାବଳୀକୁ…

ଅମର ପ୍ରସାଦ ରେଡ୍ଡୀ ୨୦୧୩ ମସିହାରେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ରେଡ୍ଡୀ ଦଳର ମୁଖପାତ୍ର ଓ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେଲ୍‌ର ସଂଯୋଜକ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ‘ମୋଦୀ କବଡ଼ି ଲିଗ୍’ର ସଫଳ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ୬୦,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଯୁବକ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ‘ଏନ୍ ମନ୍ନ ଏନ୍ ମକ୍କଲ’ (ମୋ ମାଟି, ମୋ ଲୋକ) ଯାତ୍ରାର ମୁଖ୍ୟ ଆୟୋଜକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ। ଏବେ ବିଜେପିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ସହ ଦଳ ସହ ତାଙ୍କର ୧୩ ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି।

କରୁଣା ନାଗରାଜଙ୍କ ସହ ୧୫ ପଦାଧିକାରୀ ଦେଇଥିଲେ ଇସ୍ତଫା

ଆନ୍ନାମଲାଇ ଇସ୍ତଫା ଦେବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ତାମିଲନାଡୁ ଭାଜପାର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ କରୁଣା ନାଗରାଜନ ଓ ଦଳର ୧ ୫ ପଦାଧିକାରୀ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଦଳର ଏହି ସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ଭାଳିବା କ୍ଷମତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ଭାଜପା ସଭାପତି ନୈନାର ନାଗେନ୍ଦ୍ରନଙ୍କୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି କହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଯେ, ଆନ୍ନାମଲାଇଙ୍କ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠନ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।

You might also like More from author
More Stories

ହାୟ ରେ ରାଜନୀତି! କିଏ କେତେବେଳେ କେଉଁ ପଟକୁ…

‘ଆନନ୍ଦ ବଜାର’ ଓ ‘ଶ୍ରୀପତିତପାବନ’ ଶବ୍ଦାବଳୀକୁ…

ଚାନ୍ଦିପୁରରେ ସଫଳ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷା,…

ଏବେ କଥା କହିବ ସ୍କୁଟର! AI ଫିଚର ଆଣିଲା ଏଥର

1 of 17,237