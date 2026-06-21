ସିଫୁଡ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍‌: ୭ ମୃତ, ୪୬ ଅସୁସ୍ଥ

ସେଣ୍ଟ ପିଟର୍ସ ପଲ୍ ସିଫୁଡ୍ସ ଏକ୍ସପୋର୍ଟସରେ କାମ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଗ୍ୟାସ ଲିକ୍ କରିଥିଲା। ଚାହୁଁଚାହୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ଧୂଆଁମୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା

By Manoranjan Sial

ଚେନ୍ନାଇ: ତାମିଲନାଡୁର ତିରୁଭାଲୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ରବିବାର ଏକ ସିଫୁଡ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ୟୁନିଟ୍ରେ ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ହୋଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ୭ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ୪୬ ଜଣ ଗୁରୁତର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛି। ଘଟଣାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

ସୂଚନାରୁ ପ୍ରକାଶ, ସେଣ୍ଟ ପିଟର୍ସ ପଲ୍ ସିଫୁଡ୍ସ ଏକ୍ସପୋର୍ଟସରେ କାମ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଗ୍ୟାସ ଲିକ୍ କରିଥିଲା। ଚାହୁଁଚାହୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ଧୂଆଁମୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକମାନେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରିନଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ୭ ଜଣ ମହିଳା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ୪୬ରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରମିକ ଚେତା ହରାଇ ପଡ଼ିଥିଲେ।

ଖବର ପାଇ ଏନଡିଆରଏଫ ଟିମ୍ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଭିତରୁ ଚେତା ହରାଇ ପଡ଼ିଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ମେଡିକାଲ୍‌ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଆରକୋନମ୍ ସ୍ଥିତ ଜାତୀୟ ବିପର‌୍ୟ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ବଳର ଚତୁର୍ଥ ବାଟାଲିୟନ ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

‘ପାକିସ୍ତାନର ରଣନୀତିରୁ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ…

ଜବାବ ଦେଲେ ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ: କହିଲେ-…

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଲେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜୋସେଫ୍ ବିଜୟ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଏକ ତିନି ଜଣିଆ ତଦନ୍ତ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଶିଳ୍ପ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର ସଦସ୍ୟ ସଚିବ ଓ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।

You might also like More from author
More Stories

‘ପାକିସ୍ତାନର ରଣନୀତିରୁ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ…

ଜବାବ ଦେଲେ ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ: କହିଲେ-…

PF ଖାତାଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର, ଆହୁରି ସହଜ…

ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍‌ସ ଦେଲା ଭଲ ଖବର: ଅଲଜାଇମର…

1 of 17,328