କୌଣସି ସିନେମା କାହାଣୀଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ ବିଜୟ-ସଙ୍ଗୀତାଙ୍କ ରୋମାନ୍ସ
ବିଜୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସଙ୍ଗୀତା ସୋର୍ଣ୍ଣଲିଙ୍ଗମ୍ ପ୍ରାୟତଃ ଲାଇମଲାଇଟ୍ ବା ଚର୍ଚ୍ଚାଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି, ସେ ଏହି ଅଭିନେତାଙ୍କର ଜଣେ ବଡ଼ ପ୍ରଶଂସକ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମର ସେଟ୍ରେ ହୋଇଥିଲା। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଢ଼ନ୍ତୁ।
ତାମିଲନାଡୁ : ଅଭିନେତାରୁ ରାଜନେତା ସାଜିଥିବା ବିଜୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ତାମିଲ ସୁପରଷ୍ଟାରଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କ୍ୟାରିୟର ୩୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ନିଜର ଦମଦାର ଅଭିନୟ ପାଇଁ ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରଶଂସକ ଗୋଷ୍ଠୀ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଗତ କିଛି ମାସ ହେବ ସେ ବିବାଦ ଘେରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସଙ୍ଗୀତା ସୋର୍ଣ୍ଣଲିଙ୍ଗମ୍ ୨୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟର ବିବାହ ପରେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୧୯୯୯ ମସିହାରେ ବିଜୟଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିବା ସଙ୍ଗୀତା, ୨୦୨୬ ଫେବୃଆରୀ ୨୭ ରେ ଚେଙ୍ଗଲପାଟ୍ଟୁ ପାରିବାରିକ ଅଦାଲତରେ ଏକ ଛାଡ଼ପତ୍ର ପିଟିସନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ଏହି ପିଟିସନରେ ବିଜୟଙ୍କର ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଥିବା ଅବୈଧ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କର ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି: ଜେସନ ସଞ୍ଜୟ ଏବଂ ଦିବ୍ୟା ସାଶା।
ଛାଡ଼ପତ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟରେ, ବିଜୟଙ୍କୁ ଚେନ୍ନାଇରେ ଏକ ବିବାହ ପ୍ରିତିଭୋଜିରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ତ୍ରିଶା କୃଷ୍ଣନଙ୍କ ସହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯାହା ଏହି ଗୁଜବକୁ ଆହୁରି ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଛି। ତେବେ, ଏହି ବିଷୟରେ ଦୁଇଜଣ ଅଭିନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହାନ୍ତି।
ଚେନ୍ନାଇ ଗସ୍ତ ସମୟରେ, ସଙ୍ଗୀତା ସୋର୍ଣ୍ଣଲିଙ୍ଗମ୍ ବିଜୟଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଏକ ଫିଲ୍ମ ସେଟ୍ରେ ଭେଟିଥିଲେ। ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ସାକ୍ଷାତ ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଧୁତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପରେ ଅଭିନେତା ବିଜୟ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ପିତାମାତା (ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ଏସ୍. ଏ. ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଏବଂ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଶୋଭା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର) ଙ୍କ ସହ ଭେଟ କରାଇବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ବିଜୟଙ୍କ ପରିବାର ସହ ସେହି ସାକ୍ଷାତ ବହୁତ ଭଲ ରହିଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏକ ସାକ୍ଷାତ ସମୟରେ, ଅଭିନେତାଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ସଙ୍ଗୀତାଙ୍କୁ ବିଜୟଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଉଭୟ ପରିବାରର ସମ୍ମତିକ୍ରମେ, ବିଜୟ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତା ୧୯୯୯ ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ୨୫ ତାରିଖରେ ଚେନ୍ନାଇରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଏହି ବିବାହ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥିଲା, କାରଣ ଏହା ଏକ ଭିନ୍ନ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଧର୍ମର ମିଳନ ଥିଲା—ବିଜୟ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସଙ୍ଗୀତା ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଥିଲେ। ଏହି ଦମ୍ପତି ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଚାରଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିଥିଲେ। ୨୦୦୦ ମସିହାରେ ସେମାନଙ୍କ ପୁଅ ଜେସନ ସଞ୍ଜୟ ଏବଂ ୨୦୦୫ ମସିହାରେ ଝିଅ ଦିବ୍ୟା ସାଶା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।