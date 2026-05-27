ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ବିଜୟ, ୨୦ ମିନିଟ୍ ଧରି ହେଲା ଆଲୋଚନା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ପରେ ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତରେ କଲେ ୨ଟି ଅନୁରୋଧ

By Jyotirmayee Das

CM Vijay Meets PM Modi: ତାମିଲନାଡୁର ସତ୍ତା ସମ୍ଭାଳିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସି. ଜୋସେଫ୍ ବିଜୟ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଏହି ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ, ପିଏମ ମୋଦୀଙ୍କ ସହ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ‘ମେକେଦାତୁ ଡ୍ୟାମ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ’ (Mekedatu Dam Project) ସମେତ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।

ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତାମିଲନାଡୁ, କେରଳମ ଏବଂ ପୁଡୁଚେରୀର ସହମତି ବିନା କର୍ଣ୍ଣାଟକର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ମେକେଦାତୁ ଡ୍ୟାମ୍ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଯେପରି ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆନଯାଏ। ଏହି ଅନୁରୋଧ ପଛରେ ସେ ତିନୋଟି ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଚିନ୍ତା ଓ ଆଶଙ୍କାକୁ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି।

ମୋଦିଙ୍କୁ ବିଜୟଙ୍କ ୨ଟି ଅନୁରୋଧ

ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସି. ଜୋସେଫ୍ ବିଜୟ କହିଛନ୍ତି, “କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଉପ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡି.କେ. ଶିବକୁମାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମେକେଦାତୁ ଡ୍ୟାମ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଭୂମି ପୂଜା ଆୟୋଜନ କରିବାର ଘୋଷଣା, କାବେରୀ ଜଳ ବିବାଦ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍‌ର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧୀ।” ଏହାସହ ସେ ପିଏମ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ କେନ୍ଦ୍ର ଜଳଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଜଳ ଆୟୋଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେପରି ସେମାନେ ତାମିଲନାଡୁ, କେରଳମ ଓ ପୁଡୁଚେରୀର ଅନୁମତି ବିନା କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କୌଣସି ସ୍ୱୀକୃତି ନଦିଅନ୍ତି।

ଏହା ସହିତ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତାମିଲନାଡୁର ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ‘ତାମିଲ୍ ଥାଇ ବଜ୍ର୍‌ଥୁ’କୁ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଗାନ କରାଯିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟଠାରୁ ଏହି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆରମ୍ଭରେ ପୂର୍ବଭଳି ‘ତାମିଲ୍ ଥାଇ ବଜ୍ର୍‌ଥୁ’ ଗାନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଜାରି ରହୁ।

ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ତାମିଲନାଡୁର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆରମ୍ଭରେ ଏହି ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରାଯାଇ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏଣିକି ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ପ୍ରଥମେ ଜାତୀୟ ଗୀତ ‘ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍’ ଏବଂ ତା’ପରେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ‘ଜନ ଗଣ ମନ’ ଗାନ କରାଯିବ।

