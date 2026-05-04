ନିର୍ବାଚନ ହାରିଲେ ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ M.K ଷ୍ଟାଲିନ୍, କୋଲାଥୁର ଆସନରେ ପୁରୁଣା ସହଯୋଗୀଙ୍କ ପାଖରୁ ପରାଜିତ
୩ ଥର ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଥିବା ଆସନରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ହାରିଲେ ଷ୍ଟାଲିନ୍।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ତାମିଲନାଡୁରେ ବଡ଼ ହଲଚଲ। ସୂଚନାଅନୁସାରେ, ତାମିଲନାଡୁର ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଶାସକ DMKର ନେତା ଏମ.କେ.ଷ୍ଟାଲିନ୍ କୋଲାଥୁର ଆସନରୁ ନିର୍ବାଚନରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି।
କୋଲାଥୁର ଆସନକୁ ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ ଅଭେଦ୍ୟ ଦୁର୍ଗ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁଠାରୁ ସେ ଲଗାତାର ତିନି ଥର (୨୦୧୧, ୨୦୧୬ ଏବଂ ୨୦୨୧ରେ) ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ।
ଥଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ ଦଳ ଟିଭିକେର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସହଯୋଗୀ ଭି.ଏସ. ବାବୁ ତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ୨୦୨୧ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଏମ.କେ. ଷ୍ଟାଲିନ ଏଆଇଏଡିଏମକେର ଆଦି ରାଜାରାମଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ।
ଭି.ଏସ୍. ବାବୁ ଏହି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଟିଭିକେରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ:
ଭି.ଏସ୍. ବାବୁ ପୂର୍ବରୁ ଡିଏମକେର ବିଧାୟକ ଥିଲେ। ୨୦୧୧ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ସେ କୋଲାଥୁର ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ଏମ୍.କେ. ଷ୍ଟାଲିନ୍ଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଭାରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।
କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଦଳ ଛାଡି ଏଆଇଏଡିଏମକେରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଫେବୃଆରୀ ୭, ୨୦୨୬ରେ ସେ ଥଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଦଳ ଟିଭିକେରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
ଷ୍ଟାଲିନ୍ କୋଲାଥୁର ଆସନରୁ ଲଗାତାର ତିନି ଥର ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଛନ୍ତି:
ଏମ.କେ. ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କୁ ତାମିଲନାଡୁ ରାଜନୀତିର ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣନା କରାଯାଏ। ସେ ଏମ.କରୁଣାନିଧିଙ୍କ ପୁଅ, ଯିଏ ପାଞ୍ଚଥର ତାମିଲନାଡୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।
୨୦୧୮ରେ ଏମ.କରୁଣାନିଧିଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ସେ ଡିଏମକେର ସଭାପତି ପଦ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ୨୦୧୧ ମସିହାରେ, ଭିଲିଭାକକମର କିଛି ଅଂଶକୁ ପୁରସୱାଲକମ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରି କୋଲାଥୁର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ, ଏମ.କେ. ଷ୍ଟାଲିନ ଏହାର ବିଧାନସଭା ସଦସ୍ୟ (ଏମଏଲଏ) ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛନ୍ତି।