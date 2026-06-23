ଖୋଲିଲା DMK-AIADMK ପୋଲ୍, ବିଧାନସଭାରେ ଗର୍ଜିଲେ ‘ଥାଲାପତି’, ଆମେ କେବଳ ଅଭିନେତା ନୁହଁ, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ହରାଇ ଜିତିଛୁ
ଖୋଲିଲା DMK-AIADMK ପୋଲ୍, ବିଧାନସଭାରେ ଗର୍ଜିଲେ ‘ଥାଲାପତି’
Tamil Nadu Politics: ତାମିଲନାଡୁରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ପରେ ଟିଭିକେ ପ୍ରମୁଖ ତଥା ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥାଲାପତି ବିଜୟ ବିଧାନସଭାରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଅଭିଭାଷଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ଦଳ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଥିବା ବିରୋଧୀ ଓ ସମାଲୋଚକମାନଙ୍କୁ ତୀବ୍ର ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ବିଜୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଦଳ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି ଏବଂ ଏହା କେବଳ ଲୋକଙ୍କ ଭଲପାଇବା ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି।
ସମାଲୋଚକଙ୍କୁ କଡ଼ା ଜବାବ
ନିଜ ଭାଷଣରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ କହିଛନ୍ତି, “ତାମିଲନାଡୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ନେହ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ ଓ ସଂଘର୍ଷ କରିଛୁ, ତାହା କେବଳ ଆମ ଦଳର କର୍ମୀମାନେ ଜାଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ବଦଳରେ କିଛି ଲୋକ ଆମ ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆମକୁ କେବଳ ‘ଅଭିନେତାଙ୍କ ପାର୍ଟି’ ବୋଲି କହି କଟାକ୍ଷ କରୁଛନ୍ତି।” ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜନୀତିରେ ହଜିଯିବା ପାଇଁ ସେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ତାଙ୍କ ଦଳ ଅନେକ ‘ବାଧାବିଘ୍ନ ଓ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର’ ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
୩୫ ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ୍ ସହ ଅନେକ ଆହ୍ୱାନର ସାମ୍ନା
ବିଜୟ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, “ଆମକୁ ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ୩୫% ଭୋଟ୍ ମିଳିଛି। କିଛି ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ସହଜରେ କ୍ଷମତା ପାଇଯାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଅନେକ କଟକଣା ଓ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ସେସବୁକୁ ପାର କରି ଆମେ ଏଠାକୁ ଆସିଛୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ଏହି ଯାତ୍ରା ବହୁତ ଲମ୍ବା ଅଟେ।”
ନିର୍ବାଚନ ରାଲି ସମୟରେ ଘଟିଥିବା ଦଳାଚକଟା ଅଘଟଣ ଉପରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି, “ସେହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୪୧ ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇବା ଘଟଣାକୁ ମୁଁ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଏହାର କଷ୍ଟ ମୋ ମନରୁ କେବେ ମରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଆମକୁ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜାଜନକ, ରାଜନୀତି କଣ ଏତେ କ୍ରୂର ହୋଇପାରେ?”
୧୦୮ ସିଟ୍ ଜିତି ଟିଭିକେ ଗଠନ କଲା ସରକାର
ଚଳିତ ୨୦୨୬ ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟଙ୍କ ଦଳ ‘ତାମିଲଗା ଭେଟ୍ରି କାଝାଗାମ’ (TVK) ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦଳ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛି। ତାମିଲନାଡୁର ମୋଟ ୨୩୪ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ TVK ଏକାକୀ ୧୦୮ଟି ଆସନରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି।
ବହୁମତ ସଂଖ୍ୟାରୁ ସାମାନ୍ୟ କମ୍ ରହିବାରୁ ଦଳ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଦଳ ସହ ମିଶି ମେଣ୍ଟ ସରକାର ଗଠନ କରିଛି। ଏହାପରେ ଗତ ମେ ୧୦ ତାରିଖରେ ଜୋସେଫ୍ ବିଜୟ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ସିନେମାରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବିଜୟ ‘ଖୁସି’, ‘ଥିରୁମଲାଇ’, ‘ଘିଲ୍ଲି’, ‘ପୋକ୍କିରୀ’ ଏବଂ ‘ସରକାର’ ଭଳି ଅନେକ ସୁପରହିଟ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି।