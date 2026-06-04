ତାମିଲନାଡୁ ରାଜନୀତିରେ ବଡ଼ ହଲଚଲ୍, କଂଗ୍ରେସକୁ ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ଟେକିଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ, ଖେଳିଲେ ବଡ଼ ଖେଳ
ତାମିଲନାଡୁ ରାଜନୀତିରେ ବଡ଼ ହଲଚଲ୍, କଂଗ୍ରେସକୁ ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ଟେକିଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ
Tamilnadu Politics: ତାମିଲନାଡୁ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ବଡ଼ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜନୈତିକ ପଦକ୍ଷେପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ନିଜର ସହଯୋଗୀ ଦଳ କଂଗ୍ରେସକୁ ରାଜ୍ୟର ଏକମାତ୍ର ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କ ଦଳ ଟିଭିକେ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ନିବିଡ଼ ରାଜନୈତିକ ସମ୍ପର୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ ସଙ୍କେତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଦେଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ, ତାମିଲନାଡୁରେ ଟିଭିକେର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସରକାରକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାରେ କଂଗ୍ରେସର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବିଧାନସଭାରେ କଂଗ୍ରେସର ୫ ଜଣ ବିଧାୟକ ବିଜୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସରକାର ସ୍ଥିର ରହିପାରିଛି।
ପ୍ରବୀଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର
ଏହି ଆସନ ଘୋଷଣା ହେବାର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ତାମିଲନାଡୁ ପ୍ରଭାରୀ ଗିରିଶ ଚୋଡନକର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ କିଏ ହେବେ, ସେ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚାଲିଥିବା ଗୁଜବ ଅନୁଯାୟୀ, କଂଗ୍ରେସ ନିଜର ଦଳୀୟ ରଣନୀତିକାର ପ୍ରବୀଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କୁ ଏହି ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିପାରେ। କାରଣ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଟିଭିକେ ମଧ୍ୟରେ ମେଣ୍ଟ ଗଠନ କରିବାରେ ପ୍ରବୀଣଙ୍କର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଥିଲା।
ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କଂଗ୍ରେସର ସ୍ୱାଗତ
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଏହି ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନଟି ଏଆଇଏଡିଏମକେ (AIADMK) ନେତା ସି.ଭି. ଶନ୍ମୁଗମ ସଂସଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା। ଶନ୍ମୁଗମ ନିକଟରେ ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟଙ୍କ ଏହି ଉଦାର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି।
କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଜୋତିମଣି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ଆସନ ମିଳିବା ଦ୍ୱାରା ସଂସଦରେ କଂଗ୍ରେସର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଯାହାଫଳରେ ବିଜେପି (BJP) ର ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଢଙ୍ଗରେ ମୁକାବିଲା କରାଯାଇପାରିବ।
ଡିଏମକେର ଆକ୍ଷେପ, ଜବାବ ଦେଲା ଟିଭିକେ
ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଦଳ ଡିଏମକେ (DMK) ର ମୁଖପାତ୍ର ଏ. ସରଭନନ୍ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଟିଭିକେ ସଂସଦରେ ବିଜେପି ସହ ସିଧାସଳଖ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାକୁ ଭୟ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ କଂଗ୍ରେସ କାନ୍ଧକୁ ଟେକି ଦେଇଛି।
ତେବେ ଟିଭିକେ ନେତାମାନେ ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଦଳର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ନାମ ଗୋପନ ରଖିବା ସର୍ତ୍ତରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଲଢ଼େଇରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଗଠବନ୍ଧନକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଆଯାଇଛି।
ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, “ଏହା କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ଖସାଇବା ନୁହେଁ। ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ସହ ଆମର ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରୁଛୁ। ଶେଷରେ ମାତ୍ର ଜଣେ ସାଂସଦଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ସଂସଦରେ ଏକାକୀ କଣ ବା କରିପାରିଥାନ୍ତୁ?”