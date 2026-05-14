ମହିଳାଙ୍କ ଖୁସି କହିଲେ ନସରେ, ଖାତାକୁ ଆସିବ ୧୦୦୦, ଆକ୍ସନ ମୋଡ଼ରେ ବିଜୟ ସରକାର, ଏତେ ଟଙ୍କା ବଢ଼ାଇଲେ DA

ମହିଳାଙ୍କ ଖୁସି କହିଲେ ନସରେ, ଖାତାକୁ ଆସିବ ୧୦୦୦, ଆକ୍ସନ ମୋଡ଼ରେ ବିଜୟ ସରକାର

By Jyotirmayee Das

DA Hike: ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସି. ଜୋସେଫ ବିଜୟ ଗୁରୁବାର ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ‘ଥାଲାପତି’ ବିଜୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତାରେ ଦୁଇ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସଂଶୋଧନ ସହିତ, ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ୫୮ ପ୍ରତିଶତରୁ ୬୦ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଜାନୁଆରୀ ୧, ୨୦୨୬ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏଥିସହ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ୧ ହଜାର ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଜମା ହେବ ।

ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି

ମହାଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ୧୨୩୦ କୋଟି ଅତିରିକ୍ତ ବାର୍ଷିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସରକାର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅତିରିକ୍ତ ପାଣ୍ଠି ଆବଣ୍ଟନ କରିବେ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ, ଶିକ୍ଷକ, ପେନସନଭୋଗୀ ଏବଂ ପରିବାର ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଇଣ୍ଡିଆ-ଏ ଦଳର ଉପ-ଅଧିନାୟକ ହେଲେ ରିଆନ୍ ପରାଗ,…

ଭାରତୀୟ ଜାହାଜକୁ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ, ୟୁଏଇ…

ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ

ସରକାରୀ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍‌ରେ ଆହୁରି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି।

ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ ହଜାରେ ଟଙ୍କା

ପୃଥକ ଭାବରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘କଲାଇଗ୍ନାର ମାଗାଲିର ଉରିମାଇ ଥୋଗାଇ’ ଯୋଜନାର ମେ ମାସର କିସ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମହିଳା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ମହିଳାମାନେ ୧୦୦୦ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଆନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ମୂଳତଃ ପୂର୍ବ ଡିଏମକେ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଦଳର ପ୍ରବୀଣ ନେତା ଏମ୍. କରୁଣାନିଧିଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଥିଲା।

୨୫୦୦ ଟଙ୍କା ସହାୟତାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମେ ମାସର ୧ ହଜାର ଟଙ୍କା କିସ୍ତି ଯଥାଶୀଘ୍ର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସିଧାସଳଖ ଜମା ହେବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ, ବିଜୟଙ୍କ ଦଳ ତାମିଜାଗା ଭେଟ୍ରି କାଝାଗମ (ଟିଭିକେ) ୬୦ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସ୍କ ମହିଳାଙ୍କୁ ମାସିକ ୨୫୦୦ ଟଙ୍କାର₹2,500 ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା।

You might also like More from author
More Stories

ଇଣ୍ଡିଆ-ଏ ଦଳର ଉପ-ଅଧିନାୟକ ହେଲେ ରିଆନ୍ ପରାଗ,…

ଭାରତୀୟ ଜାହାଜକୁ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ, ୟୁଏଇ…

ଆଖି ଉଠେଇ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଯାହା ଏଯାଏଁ…

ଟ୍ରମ୍ପ-ଜିନପିଙ୍ଗ ସାକ୍ଷାତକାର ଦ୍ୱାରା ଖୋଲିବ…

1 of 27,944