କଂଗ୍ରେସକୁ ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ଭେଟିଦେଲେ ବିଜୟ

ନୀତି ଆୟୋଗର ଶାସନ ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ବିଜୟ ବୁଧବାର ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେ ରାୟବରେଲି ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି

By Manoranjan Sial

ଚେନ୍ନାଇ: ତାମିଲନାଡୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସି. ଜୋସେଫ୍ ବିଜୟ କଂଗ୍ରେସର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଓ ଲୋକସଭା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନର ଠିକ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଛି। ବିଜୟ ତାମିଲନାଡୁ କୋଟାରୁ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ନିଜର ମେଣ୍ଟ ସହଯୋଗୀ ‘କଂଗ୍ରେସ’କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି।

ନୀତି ଆୟୋଗର ଶାସନ ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ବିଜୟ ବୁଧବାର ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେ ରାୟବରେଲି ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ‘ଏକ୍ସ’ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛି, ତାମିଲନାଡୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସି. ଜୋସେଫ୍ ବିଜୟ କଂଗ୍ରେସ ସଂସଦୀୟ ଦଳର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଓ ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି।”

ତାମିଲନାଡୁରେ ଟିଭିକେର ସରକାର ଗଠନ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା କଂଗ୍ରେସକୁ ବିଜୟ ଏକ ଚମତ୍କାର ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଜୟ ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ କଂଗ୍ରେସକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ କଂଗ୍ରେସ ତାମିଲନାଡୁରୁ ପ୍ରବୀଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ହାୟ ରେ ରାଜନୀତି! କିଏ କେତେବେଳେ କେଉଁ ପଟକୁ…

‘ଆନନ୍ଦ ବଜାର’ ଓ ‘ଶ୍ରୀପତିତପାବନ’ ଶବ୍ଦାବଳୀକୁ…

ଚେନ୍ନାଇରୁ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାରତୀରାଜାଙ୍କ ବାସ ଭବନକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୧୦ଟାରେ ଏକ ବେସରକାରୀ ବିମାନରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ।

ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଜୟ ଚେନ୍ନାଇ ଫେରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦଭାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀକୁ ବିଜୟଙ୍କର ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ସରକାରୀ ଗସ୍ତ। ଏହାପୂର୍ବରୁ ମେ ୨୭ ତାରିଖରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କ ସହ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ କରିଥିଲେ।

You might also like More from author
More Stories

ହାୟ ରେ ରାଜନୀତି! କିଏ କେତେବେଳେ କେଉଁ ପଟକୁ…

‘ଆନନ୍ଦ ବଜାର’ ଓ ‘ଶ୍ରୀପତିତପାବନ’ ଶବ୍ଦାବଳୀକୁ…

ଚାନ୍ଦିପୁରରେ ସଫଳ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷା,…

ଏବେ କଥା କହିବ ସ୍କୁଟର! AI ଫିଚର ଆଣିଲା ଏଥର

1 of 17,237