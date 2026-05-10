ପେରାମ୍ବୁରରେ ରହିଲେ ବିଜୟ: ତିରୁଚିରାପଲ୍ଲୀ ଆସନରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଏହି ଅଭିନେତାରୁ ନେତା ପାଲଟିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ (ବିଜୟ), ନିକଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ତାମିଲନାଡୁ ନିର୍ବାଚନରେ ଦୁଇଟି ଆସନ - ପେରାମ୍ବୁର ଏବଂ ତିରୁଚିରାପଲ୍ଲୀ (ପୂର୍ବ) ରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ
ଚେନ୍ନାଇ: ତାମିଲନାଡୁ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ନୂତନ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବିଜୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ରାଜ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ଦଶନ୍ଧି ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ ଅଣ-ଦ୍ରାବିଡ଼ ସରକାର ଗଠନ ହୋଇଛି। ଅଭିନେତାରୁ ନେତା ବନିଥିବା ବିଜୟ ନିକଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କ ଦଳ ‘ଟିଭିକେ’ (TVK) ର ଦମଦାର୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ପେରାମ୍ବୁର ଏବଂ ତିରୁଚିରାପଲ୍ଲୀ (ପୂର୍ବ) – ଏହିପରି ଦୁଇଟି ଆସନରୁ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ।
ତାମିଲନାଡୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ, ବିଜୟ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ତ୍ରିଚି ପୂର୍ବ ଆସନରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପେରାମ୍ବୁରକୁ ନିଜର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଭାବେ ରଖିଛନ୍ତି। ନିଜର ବିଜୟ ସମ୍ଭାବନାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ ବାହାରେ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏହିପରି ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ।
ଚେନ୍ନାଇରେ ପେରାମ୍ବୁର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହରାଞ୍ଚଳ ଆସନ ଏବଂ ଏହା ଶାସନ ଗାଦି ବା କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ରର ବହୁ ନିକଟତର। ୨୦୧୧ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପରେ ଏହା ଚେନ୍ନାଇର ଅନ୍ୟତମ ବୃହତ୍ତମ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହେଉଛି। ପେରାମ୍ବୁରରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ଅଭିନେତା ବିଜୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା, କାରଣ ଏହି ସହର ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ଡିଏମକେ (DMK) ର ଗଡ଼ ରହିଆସିଛି। ଏପରିକି ଏମ.ଜି. ରାମଚନ୍ଦ୍ରନଙ୍କ ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ ଏଆଇଏଡିଏମକେ (AIADMK) କ୍ରମାଗତ ତିନୋଟି ପାଳି ଜିତିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଚେନ୍ନାଇ ଡିଏମକେ ସପକ୍ଷରେ ଥିଲା। ଏଆଇଏଡିଏମକେ ମୁଖ୍ୟ ଜେ. ଜୟଲଳିତାଙ୍କୁ ୨୦୦୬ରେ ଚେନ୍ନାଇର ୧୪ଟି ଆସନରୁ ଅଧା ଜିତିବା ଏବଂ ୨୦୧୧ରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଆସନ ପୋଛିନେବା ପାଇଁ ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ୨୦୧୬ରେ ଡିଏମକେ ଏଠାରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା ଏବଂ ୨୦୨୧ରେ ପୁଣି ସମସ୍ତ ଆସନ ନିଜ ଦଖଲକୁ ନେଇଥିଲା। ଏହାବ୍ୟତୀତ, ପେରାମ୍ବୁରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ‘ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ୍ କୋଚ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି’ (ICF) ରହିଛି, ଯେଉଁଠିକାର କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ସିପିଆଇ(ଏମ୍) ଏବଂ ଡିଏମକେକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବାମପନ୍ଥୀ ଏବଂ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଏକ ଦୃଢ଼ ଇତିହାସ ରହିଛି।
୨୦୨୬ ତାମିଲନାଡୁ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟ ଉଭୟ ପେରାମ୍ବୁର ଏବଂ ତ୍ରିଚି ପୂର୍ବ ଆସନରୁ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଆସନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆସନ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଜନ ପ୍ରତିନିଧି ଅଧିନିୟମ, ୧୯୫୧ର ଧାରା ୭୦ ଅନୁଯାୟୀ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାର ଦୁଇଟି ଆସନର ସଦସ୍ୟ ହୋଇ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଯେଉଁ ଆସନଟି ଖାଲି କରିବେ, ସେଠାରେ ଛଅ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଉପ-ନିର୍ବାଚନ କରାଯିବ। ସାଧାରଣତଃ ନେତାମାନେ ସେହି ଆସନଟିକୁ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନଙ୍କ ଦଳର ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ଦଳର ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ସହଜରେ ଜିତିପାରିବେ।