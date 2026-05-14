NEET ପେପର ଲିକ୍ ନେଇ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ହଙ୍ଗାମା, ବର୍ଷିଲେ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ଥଲାପତି, କହିଲେ ଏମିତି
NEET କୁ ବାତିଲ କରାଯିବା ଉଚିତ୍।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: NEET ପେପର୍ ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ସିବିଆଇ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ କରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉପକରଣ ଜବତ କରିଛି।
ଏହି ସମୟରେ ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ଥଲାପତି ଏହି ମାମଲାରେ ତାଙ୍କର ନୀରବତା ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି; ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ NEET ବାତିଲ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ସେ କହିଛନ୍ତି, “NEET ପରୀକ୍ଷା ଗ୍ରାମୀଣ ଅଞ୍ଚଳ, ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ତାମିଲ-ମଧ୍ୟମ ପୃଷ୍ଠଭୂମିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ। ତାମିଲନାଡୁ ସରକାର NEET ର ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଆସୁଛି।”
“NEET କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ୧୨ ଶ୍ରେଣୀ ମାର୍କ ଆଧାରରେ MBBS ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସିଟ୍ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ।”
ସିବିଆଇ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ନାସିକ (ମହାରାଷ୍ଟ୍ର)ର ବାସିନ୍ଦା ଶୁଭମ ଖୈରନାର; ଜୟପୁର (ରାଜସ୍ଥାନ)ର ମାଙ୍ଗିଲାଲ ବିୱାଲ, ବିକାଶ ବିୱାଲ ଏବଂ ଦିନେଶ ବିୱାଲ, ଏବଂ ଗୁରୁଗ୍ରାମ (ହରିଆଣା)ର ଯଶ ଯାଦବ।
ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ୨୦୨୬ ମେ’ ୧୨ରେ ଏହି ମାମଲା ପଞ୍ଜିକୃତ କରିଥିଲା।
NEET ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ଚଢାଉ:
ରାଜସ୍ଥାନ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ହରିୟାଣା ସମେତ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ସିବିଆଇ ଚଢାଉ କରିଥିଲା। ତଲାସୀ ସମୟରେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍, ଲାପଟପ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉପକରଣ ସମେତ ଅପରାଧିକ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହି ସଂସ୍ଥା ରାଜସ୍ଥାନ ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ୍ ଅପରେସନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ (SOG) ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଯାହା ଏହି ମାମଲାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟ ଅନେକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ଖୋଜା ଚାଲିଛି। ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ, ଡିଜିଟାଲ ଫୋରେନସିକ୍ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଯାଞ୍ଚ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପେପର ଲିକ୍ ସିଣ୍ଡିକେଟର ମୂଳ ଖୋଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି।
ସିବିଆଇ କହିଛି ଯେ ଏହା ଏହି ମାମଲାରେ ଏକ ନିରପେକ୍ଷ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ପେପର ଲିକ୍ ସହିତ ଜଡିତ ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଠକେଇରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।
ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସହିତ ପରୀକ୍ଷା ସହିତ ଜଡିତ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି ସୂଚନା ଥିଲେ ତାହା ସିବିଆଇକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏହା ପରେ ଆହୁରି ଗିରଫଦାରୀ ହୋଇପାରେ।