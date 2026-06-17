ବିଜୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଖୁଲାସା, ରାଜ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ହେଉଥିବା ପ୍ରତି ଶିଶୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି ୧.୨୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଋଣ

ତାମିଲନାଡୁ ଉପରେ ୧୦ ଲକ୍ଷ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଋଣ! ନବଜାତ ଶିଶୁ ପିଛା ୧.୨୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବୋଝ ବୋଲି ଶ୍ୱେତପତ୍ରରେ ଦାବି

By Jyotirmayee Das

Vijay Government: ତାମିଲନାଡୁର ନୂଆ ସରକାର ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଏକ ‘ଶ୍ୱେତପତ୍ର’ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠିତ ଏହି ନୂଆ ସରକାରଙ୍କ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ୍. ମ୍ୟାରୀ ୱିଲସନ୍ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରି ଋଣ ବୋଝ ତଳେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ତାମିଲନାଡୁରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ପ୍ରତି ଶିଶୁ ଉପରେ ଏବେ ହାରାହାରି ୧.୨୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଋଣ ବୋଝ ରହିଛି।

୫ ବର୍ଷରେ ଦୁଇ ଗୁଣରୁ ଅଧିକ ବଢ଼ିଲା ଋଣ

ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ପୂର୍ବତନ ଏମ୍.କେ. ଷ୍ଟାଲିନ୍ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ, ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରାୟ ୪.୮ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ଥିଲା, ଯାହା ଏବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ପ୍ରାୟ ୧୦ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଯଦି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଛୋଟବଡ଼ ସରକାରୀ ଋଣ ଏବଂ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିକୁ ମିଶାଇ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ସମୁଦାୟ ୧୩.୧୮ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ରହିଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଅଜବ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍‌! ମନଇଚ୍ଛା କରନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ୍…

8th Pay Commission: କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ…

ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଗତ ୫ ବର୍ଷରେ ସରକାର ସେତିକି ଋଣ ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଗତ ୬୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇନଥିଲା। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ଏହି ଅର୍ଥକୁ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ନୂଆ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର (ଯେପରିକି ରାସ୍ତାଘାଟ, ଡାକ୍ତରଖାନା, ସ୍କୁଲ) ନିର୍ମାଣରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ବଦଳରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ସରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ମେଣ୍ଟାଇବାରେ ଶେଷ କରାଯାଇଛି।

ସରକାରୀ କୋଷାଗାରର ସ୍ଥିତି

ସରକାର ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ପ୍ରତି ୧ ଟଙ୍କାରୁ ୨୨.୮ ପଇସା କେବଳ ପୁରୁଣା ଋଣର ସୁଧ ସୁଝିବାରେ ହିଁ ଚାଲିଯାଉଛି । ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ସୂଚକାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟର ସାମଗ୍ରିକ କ୍ଷତି ୪୬,୫୩୮ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୭୮,୩୨୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଦାୟ କମ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ିଚାଲିଛି। କର ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଥିବା ଆୟରେ ମାତ୍ର ୫.୪୫% ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି, ଯାହା ରାଜ୍ୟର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍।

ବିରୋଧୀଙ୍କ ଜବାବ

ଗତ ମାସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ସମ୍ଭାଳିବା ପରେ ବିଜୟ ସରକାରଙ୍କର ଏହା ପ୍ରଥମ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ତେବେ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଡିଏମକେ (DMK) ମୁଖ୍ୟ ଏମ୍.କେ. ଷ୍ଟାଲିନ୍ ଏହି ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକର ଜବାବ ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ, ତାମିଲନାଡୁ ଉପରେ ଥିବା ଋଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟ ପାଖରେ ଅର୍ଥର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ, କେବଳ ସଠିକ୍ ଭାବେ ସରକାର ଚଲାଇବାର ସଦ୍ଦିଚ୍ଛା ଥିବା ଦରକାର ବୋଲି ସେ ଦାବି କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ନୂଆ ଶ୍ୱେତପତ୍ର ଜାରି ହେବା ପରେ ଡିଏମକେ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ନୂତନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିନାହିଁ।

 

You might also like More from author
More Stories

ଅଜବ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍‌! ମନଇଚ୍ଛା କରନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ୍…

8th Pay Commission: କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ…

G7ରେ ଦେଖାଗଲା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କଠାରୁ ଦୂରତା !…

ହେଲମେଟ୍ ନ ପିନ୍ଧିବା ସାଜିଥିଲା କାଳ! ମୁଣ୍ଡରେ…

1 of 28,358