ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ: ଡିଏମ୍କେ ବିଧାୟକ ଗିରଫ
ଗିରଫ ସମୟରେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟନଙ୍କ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଯେଉଁଥିରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି; ତାମିଳନାଡୁ ବିଧାନସଭାର ସ୍ପିକରଙ୍କ ଅନୁମତି ବିନା ମୋତେ ଗିରଫ କରିପାରିବ ନା
ଚେନ୍ନାଇ: ଡିଏମ୍କେ ବିଧାୟକ ଜି.ଭି. ମାର୍କଣ୍ଡେୟନ ଗିରଫ। ତାମିଳନାଡୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସି. ଜୋସେଫ ବିଜୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅପମାନଜନକ ଓ ବିବାଦୀୟ ଭାଷଣ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ସୋମବାର ଗିରଫ କରିଛି। ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଗିରଫ ପ୍ରତିବାଦରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ଶାସକ ଦଳ ଟିଭିକେର ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି।
ଗିରଫ ସମୟରେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟନଙ୍କ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଯେଉଁଥିରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି; ତାମିଳନାଡୁ ବିଧାନସଭାର ସ୍ପିକରଙ୍କ ଅନୁମତି ବିନା ମୋତେ ଗିରଫ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ମୁଁ ଜଣେ ବିଧାୟକ।
ମାର୍କଣ୍ଡେୟନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଟିଭିକେର ପଦାଧିକାରୀ ପି. କାସୀରାମ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସେ ଅଭିଯୋଗରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ; ଜୁଲାଇ ୧୮ ତାରିଖରେ ଜିଲ୍ଲାର କୋଭିଲପଟ୍ଟିରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଜନସଭାରେ ଭାଷଣ ଦେବା ସମୟରେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅପମାନଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ।
ମାର୍କଣ୍ଡେୟନ ହେଉଛନ୍ତି ଡିଏମ୍କେର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଧାୟକ, ଯାହାଙ୍କୁ ଗତ କିଛି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ତୁତିକୋରିନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ତିରୁଚେନ୍ଦୁର ବିଧାନସଭା ଆସନର ବିଧାୟକ ଓ ରାଜ୍ୟର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନିତା ଆର୍. ରାଧାକୃଷ୍ଣନଙ୍କୁ ୩ ଜୁଲାଇରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅପମାନଜନକ ଭାଷଣ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା।
ଡିଏମ୍କେ ଏହି ଗିରଫକୁ କଡ଼ା ନିନ୍ଦା କରିଛି। ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶାସକ ଦଳ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଡିଏମ୍କେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି।