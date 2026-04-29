ତାମିଲନାଡୁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଷ୍ଟାଲିନ ମ୍ୟାଜିକ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ବହୁମତ ସହ ସରକାର ଗଢ଼ିବ ଡିଏମକେ ମେଣ୍ଟ
ତାମିଲନାଡୁ ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ୨୦୨୬: ଡିଏମକେ (DMK) ମେଣ୍ଟକୁ ୪୦.୩ ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ୍ ମିଳିବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏଆଇଏଡିଏମକେ (AIADMK) ମେଣ୍ଟକୁ ୩୭.୧ ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ୍ ମିଳିପାରେ।
ତାମିଲନାଡୁ : ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ୍ରେ ଏକ ବଡ଼ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସିଥିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍.କେ. ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଡ୍ରାଭିଡ଼ ମୁନ୍ନେତ୍ରା କାଡାଗାମ (DMK) ମେଣ୍ଟ ପୁଣିଥରେ କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିବାକୁ ଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟର ମୋଟ ୨୩୪ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ଡିଏମକେ ମେଣ୍ଟ ବହୁମତ ହାସଲ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
କାହାକୁ କେତେ ଆସନ? (ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ତଥ୍ୟ): ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାର ସର୍ଭେ ଅନୁଯାୟୀ, ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ମେଣ୍ଟ (SPA) କୁ ‘ପିପୁଲ୍ ପଲ୍ସ’ (People Pulse) ୧୨୫ ରୁ ୧୪୫ଟି ଆସନ ମିଳିବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଥିବା ବେଳେ ‘ମାଟ୍ରିଜ୍’ (Matrize) ଏହାକୁ ୧୨୨ ରୁ ୧୩୨ ମଧ୍ୟରେ ରଖିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏଆଇଏଡିଏମକେ (AIADMK) ଏବଂ ଏନଡିଏ ମେଣ୍ଟକୁ ୬୫ ରୁ ୮୦ଟି ଆସନ ମିଳିପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। କଂଗ୍ରେସ, ଭିସିକେ (VCK) ଏବଂ ବାମଦଳଗୁଡିକ ଡିଏମକେ ସହିତ ରହିଥିବାରୁ ଏହି ମେଣ୍ଟର ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ଦେଖାଯାଉଛି।
ଥାଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ: ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ଥିଲା ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ବିଜୟଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଏଣ୍ଟ୍ରି। ତାଙ୍କ ଦଳ ‘ତାମିଲଗା ଭେଟ୍ରି କାଡାଗାମ’ (TVK) ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା। ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଜୟଙ୍କ ଦଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ପାଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆସନରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ‘ପିପୁଲ୍ ଇନସାଇଟ୍’ (People Insight) ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, TVK ୩୦ ରୁ ୪୦ଟି ଆସନ ପାଇପାରେ, ଯାହା ଏକ ନୂଆ ଦଳ ପାଇଁ ବଡ଼ ସଫଳତା। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କେତେକ ପୋଲ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର ୨ ରୁ ୬ଟି ଆସନ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ତାମିଲନାଡୁରେ ପ୍ରବଳ ମତଦାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରାଜ୍ୟର ସମୁଦାୟ ମତଦାନ ପ୍ରାୟ ୮୫.୧% ରହିଛି, ଯାହା ଏକ ଐତିହାସିକ ରେକର୍ଡ। ବିଶେଷ କରି କରୁର (Karur) ରେ ସର୍ବାଧିକ ୮୯.୩୨ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ସାଲେମ (Salem) ରେ ୮୮.୦୨ ପ୍ରତିଶତ ମତଦାନ ହୋଇଛି। ସହରାଞ୍ଚଳ ଅପେକ୍ଷା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଯଦିଓ ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ରିପୋର୍ଟ ଡିଏମକେ ମେଣ୍ଟ ସପକ୍ଷରେ ରହିଛି, ତଥାପି ଏଆଇଏଡିଏମକେ ନେତା ଏଡାପ୍ପାଡି ପାଲାନିସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ବିଜେପି ମେଣ୍ଟ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି। ବିଜୟଙ୍କ ଦଳର ଭୋଟ୍ କାହାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ମେ ୪ ତାରିଖରେ ଭୋଟ୍ ଗଣତି ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଏବେ ସେହି ଦିନ ଉପରେ ରହିଛି। ଯଦି ଏହି ପୂର୍ବାନୁମାନ ସତ ହୁଏ, ତେବେ ଷ୍ଟାଲିନ କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ତାମିଲନାଡୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେବେ।