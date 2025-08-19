ଇଜ୍ଜତ ଆଗ ତୁ ନୁହେଁ, ଗାଡ଼ି ବାଡ଼େଇଲେ, ହାଣିକି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କଲେ, ଭଉଣୀ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରେମିକକୁ ଭାଇ…

ଇଜ୍ଜତ ଆଗ ତୁ ନୁହେଁ, ଗାଡ଼ି ବାଡ଼େଇଲେ, ହାଣିକି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କଲେ, ଭଉଣୀ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରେମିକକୁ ଭାଇ…
ଭଉଣୀ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ସବୁ କିଛି କୁ ଶେଷ କରିଦେଲା ଭାଇ।
ତାମିଲନାଡ଼ୁ: ଭାଇ ଛଡ଼େଇ ନେଲା ଭଉଣୀର ଖୁସି। ଭଉଣୀ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ସବୁ କିଛି କୁ ଶେଷ କରିଦେଲା ଭାଇ।
ତାମିଲନାଡୁର ମଦୁରାଇ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଠାରେ ଜଣେ ବିଧବା ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି।
ମହିଳାଙ୍କ ଭାଇ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି। ଏହା ପରେ, ତାଙ୍କର ଯୁବକଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ମୃତ ଯୁବକଙ୍କ ନାମ ସତୀଶ କୁମାର ।
ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ, ପୋଲିସ ସତୀଶ କୁମାରଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମହିଳାଙ୍କ ନାମ ରାଘବୀ।
ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାମ ସେଲଭମ୍। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାମ ତିନି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଅସୁସ୍ଥତା ହେତୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ରାଘବୀଙ୍କ ଦୁଇଟି ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ରାଘବୀ ତାଙ୍କ ବାପଘରେ ରହୁଥିଲେ।
ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ତାଙ୍କର ସେହି ଗାଁର ମହାରାଜନଙ୍କ ପୁଅ ସତୀଶ କୁମାରଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା।
ଏହା ପରେ, ରାଘବୀ ଏବଂ ସତୀଶ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗାଁରେ ଏକାଠି ରହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, କାହାକୁ ନଜଣାଇ। ଏହି ସମୟରେ, ରାଘବୀର ବାପାମାଆ ପୋଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ତାଙ୍କ ଘରୁ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଚୋରି କରିଛି।
ତା’ପରେ ପୋଲିସ ରାଘବୀ ଏବଂ ସତୀଶ କୁମାରଙ୍କୁ ପାଇ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲା।
ଏହା ପରେ, ରାଘବୀକୁ ତାଙ୍କ ଭାଇ ରାହୁଲ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଘରେ ବନ୍ଦ କରି ଦେଇଥିଲେ। ଯଦି ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ସହିତ ପଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଏବଂ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ।
ତା’ପରେ ରାଘବୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ ଡାକି କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କୁ ଏକ କୋଠରୀରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ତା’ପରେ ସତୀଶ କୁମାର ଶନିବାର ରାତିରେ ରାଘବୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ।
ତଥାପି, ସତୀଶଙ୍କୁ ରାଘବୀଙ୍କ ଘରେ ଧରି ସିଧାସଳଖ ଥାନାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ତା’ପରେ ପୋଲିସ ଉଭୟ ପରିବାରକୁ କହିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ। ସେମାନଙ୍କ ଏକାଠି ରହିବାର ଅଧିକାର ଅଛି।
ଏହା ପରେ, ପୋଲିସ ଉଭୟ ପରିବାରକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲା। ତା’ପରେ ଶନିବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ, ସତୀଶ ଏବଂ ରାଘବୀ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଚେନ୍ନାଇ ଯାଉଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ରାଘବୀଙ୍କ ଭାଇ ରାହୁଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏକ କାରରେ ସେମାନଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯାଇଥିଲେ।
ଆୟାପଟ୍ଟିରେ ସତୀଶଙ୍କ ବାଇକ୍କୁ ଏକ କାର ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଧକ୍କା ପରେ ରାଘବୀ ଏବଂ ସତୀଶ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ପରେ ରାହୁଲ ସତୀଶଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା।
ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସୂଚନା ପାଇ ପୋଲିସ ସତୀଶ କୁମାରଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲା। ଆହତ ରାଘବୀଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ କରୁଛି।