ତାମିଲନାଡୁ ରାଜନୀତିରେ ବଡ଼ ଗଡ଼ବଡ଼, ବିଜୟଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଲାଗିଲା ବ୍ରେକ୍, AIADMK-DMK କରିବେ ମେଣ୍ଟ

By Jyotirmayee Das

Thalapathy Vijay: ତାମିଲନାଡୁ ରାଜନୀତି ଏବେ ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅଭିନେତାରୁ ନେତା ବନିଥିବା ବିଜୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାର୍ଟି ‘ତାମିଲଗା ଭେଟ୍ରି କାଡ଼ଗମ’ (TVK) ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦଳ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ତା ଦଖଲ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସଦ୍ୟତମ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ତାମିଲନାଡୁରେ ଏକ ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ବିଜୟଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇପାରେ।

୧୦୮ ସିଟରେ ଅଟକିଗଲେ ବିଜୟ?

ତାମିଲନାଡୁର ୨୩୪ ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଧାନସଭାରେ ବହୁମତ ପାଇଁ ୧୧୮ଟି ସିଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ। ବିଜୟଙ୍କ ଟିଭିକେ ୧୦୮ଟି ଆସନ ଜିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଜିକ୍ ନମ୍ବରଠାରୁ ୫ଟି ସିଟ୍ ଦୂରରେ ରହିଯାଇଛି। କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥନ ଦେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱନାଥ ଅର୍ଲେକର ବିଜୟଙ୍କ ସରକାର ଗଠନ ଦାବିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି।

AIADMK-NDA ମଧ୍ୟରେ ଫାଟ

ସୂତ୍ର ମୁତାବକ, AIADMK ଏବେ NDA ରୁ ଅଲଗା ହେବା ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ଖୋଜୁଛି। ଯଦି AIADMK ବିଜେପି ସହ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରେ, ତେବେ ଏମ.କେ ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ DMK ବାହାରୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇ AIADMK କୁ ସତ୍ତାକୁ ଆଣିପାରେ। ବିଜେପିର ସୀମିତ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ନୂଆ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି।

ଉଦୟନିଧି ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କୁ ଘାରୁଛି ଭୟ?

ବିଜୟଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ନେଇ DMK କ୍ୟାମ୍ପରେ ଏବେ ଭୟ ଦେଖାଦେଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଡର ଯେ, ବିଜୟ ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍.ଜି. ରାମଚନ୍ଦ୍ରନଙ୍କ ପରି ଜଣେ ଚମତ୍କାର ନେତା ଭାବେ ଉଭା ହେବେ, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ DMK ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ। ଏହି କାରଣରୁ ଟିଭିକେକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ ଦଳ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିକଳ୍ପ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛି।

VCK ର ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ

ଅନ୍ୟପଟେ VCK ପକ୍ଷରୁ ବିଜେପି ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଅଣାଯାଇଛି। ଦଳର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଡି. ରବିକୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଜେପି ପଛ କବାଟ ଦେଇ ତାମିଲନାଡୁରେ ‘ରାଜ୍ୟପାଳ ଶାସନ’ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏଥିସହ ସେ ବିଜୟଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମାଗିବା ଶୈଳୀକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିଜୟଙ୍କ ଟିମ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମେସେଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସମର୍ଥନ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଯାହା ସହଯୋଗୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଛି।

ବର୍ତ୍ତମାନ VCK, କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ କିଙ୍ଗମେକର୍ ସାଜିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହିଁ ତାମିଲନାଡୁରେ କାହାର ସରକାର ହେବ, ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବ।

 

