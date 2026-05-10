ତାମିଲନାଡୁ ରାଜନୀତି ଗରମ: ୧୦ ଲକ୍ଷ କୋଟିର ଋଣକୁ ନେଇ ମୁହାଁମୁହିଁ ବିଜୟ-ଷ୍ଟାଲିନ
ଷ୍ଟାଲିନ୍ ବିଜୟଙ୍କୁ ଘେରିବା ସହ କହିଥିଲେ ଯେ, ଆପଣ ଏହା କହି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଥିଲେ- "ମୁଁ ସେହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବି, ଯାହାକୁ ମୁଁ ପୂରଣ କରିପାରିବି।" ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଆମ ଭଳି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜନତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିବାର କଳା ଶିଖିଯିବେ।
Tamilnadu New CM : ତାମିଲନାଡୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଥାଲାପତି ବିଜୟ ଅନେକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ୨୦୦ ୟୁନିଟ୍ ମାଗଣା ବିଜୁଳି ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ଭଳି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସାମିଲ ଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ତାମିଲନାଡୁ ଉପରେ ୧୦ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ରହିଛି। ତାଙ୍କର ଏହି ବୟାନ ଉପରେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଡିଏମକେ ମୁଖ୍ୟ ଏମ.କେ. ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସେ ବିଜୟଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି।
ବିଜୟଙ୍କ ଘୋଷଣାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ଷ୍ଟାଲିନ୍ କହିଛନ୍ତି, “ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ ବୋଲି ତୁରନ୍ତ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅର୍ଥ ଅଛି। ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ତାହାକୁ ଜନତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଏବଂ ଶାସନ କରିବାର ଦକ୍ଷତା।” ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କୋଭିଡ୍ ଏବଂ ବନ୍ୟା ଭଳି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ତଥା କେନ୍ଦ୍ରର ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ଅବହେଳା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଆମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅସଂଖ୍ୟ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛୁ।
மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சராகப் பொறுப்பேற்றுள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் திரு. @ActorVijay அவர்களுக்கு எனது மனப்பூர்வமான வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
பதவியேற்றதும் தாங்கள் கையெழுத்திட்டுள்ள அறிவிப்புகளையும் வரவேற்கிறேன்.
எடுத்த எடுப்பிலேயே அரசிடம் பணம் இல்லை…
— M.K.Stalin – தமிழ்நாட்டை தலைகுனிய விடமாட்டேன் (@mkstalin) May 10, 2026
ଆପଣଙ୍କୁ ତାମିଲନାଡୁ ବଜେଟ୍ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ନଥିଲା– ଷ୍ଟାଲିନ
ଡିଏମକେ ମୁଖ୍ୟ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ଆପଣ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଅଭିଭାଷଣରେ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବ ସରକାର ୧୦ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରୀ ଖଜାନା ଖାଲି କରିଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାମିଲନାଡୁର ଋଣ ସ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଅଛି।”
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଫେବୃଆରୀ ବଜେଟରେ ହିଁ ତାମିଲନାଡୁ ସରକାରଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିସାରିଥିଲୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କ’ଣ ଏହି ସୂଚନା ନଥିଲା? ଆପଣ କ’ଣ ଜନତାଙ୍କୁ କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ? ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଠକନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ!
ବିଜୟଙ୍କ ଉପରେ ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ
ଷ୍ଟାଲିନ୍ ବିଜୟଙ୍କୁ ଘେରିବା ସହ କହିଥିଲେ ଯେ, “ଆପଣ ଏହା କହି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଥିଲେ ଯେ- ମୁଁ ଜନତାଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବି, ଯାହାକୁ ମୁଁ ପୂରଣ କରିପାରିବି; ଏବେ ଆପଣ ସରକାର ଚଳାଇବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଆମ ଭଳି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଜନତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିବାର କୌଶଳ ଶିଖିଯିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆଶା ରଖୁଛି। ପୁଣି ଥରେ, ଆପଣଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ତାମିଲନାଡୁର ବିକାଶ ଯାତ୍ରା ଜାରି ରହୁ, ଏଥିପାଇଁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା!”