(Video) ରାତି ଅଧରେ JCB ଚଲାଉଥିଲା ନାବାଳକ… ଘଟେଇ ବସିଲା ଏମିତି କାଣ୍ଡ, ସକାଳୁ ଉଠି କାନ୍ଦିଲେ ଲୋକେ

ଚେନ୍ନାଇ: ତାମିଲନାଡ଼ୁ ମଦୁରାଇରେ ଘଟିଯାଇଛି ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା । ଯଦିଓ କୌଣସି ଜୀବନହାନୀର ଖବର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ।

ଜଣେ ନାବାଳକ ପାଇଁ ଭାରି ପଡ଼ିଛି ଜେସିବି ଚଲାଇବା । ୧୭ ବର୍ଷୀୟ ନାବାଳକ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଗାଡ଼ି ଶିଖୁଥିବାବେଳେ ଘଟିଛି ବଡ଼ ଅଘଟଣ । ନାବାଳକ ଗାଡ଼ି ଶିଖିବାବେଳେ ପାଖାପାଖି ୨୫ଟି ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଚଢ଼ାଇ ଦେଇଛି ଜେସିବି ।

କିଛି ମାନିଲାନି: ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଯେ ଯାହା ଗାଡ଼ିକୁ ନିଜ ଦୋକାନ ଏବଂ ଘର ଆଗରେ ପାର୍କ କରିଥିବାବେଳେ ଜେସିବି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉପରେ ଚଢ଼ି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ।

ସବୁ ଦଳି ଦେଲା: ରାତି ୩ଟାବେଳେ ୫୦ ଫୁଟ ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ଗାଡ଼ି ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ହୋଇଯାଇଛି । ସକାଳୁ ଉଠି ଲୋକମାନେ ନିଜ ଦୁଆରେ ଥିବା ଭଙ୍ଗା ଗାଡ଼ି ଦେଖି ଡରି ଯାଇଥିବାବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଚେକ୍ କରାଯାଇଥିଲା ।

ସିସିଟିଭି କହିଲା ସତ: ଯେଉଁଥିରୁ ସତ ବଦାକୁ ଆସିଥିଲା । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାବାଳକୁ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ସିସିଟିଭିରେ ନାବାଳକର ମୁହଁ ଠିକରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉ ନ ଥିବାବେଳେ ତାକୁ ଧରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି ।

A 17-year-old boy operated a JCB excavator that was parked at Sellur in #Madurai and damaged several auto rickshaws and properties.

