ଆଜି ବିଜୟ ସରକାରଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଭୋଟ୍, ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କୁ AIADMK ର ଚେତାବନୀ!

ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭାରେ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଆସ୍ଥା ଭୋଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏଆଇଏଡିଏମକେ (AIADMK) ର ବିଦ୍ରୋହୀ ନେତା ସି.ଭି. ଷଣ୍ଢମୁଗମ ଏବଂ ଏସ.ପି. ଭେଲୁମଣିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସାକ୍ଷାତକାର ଏଆଇଏଡିଏମକେ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଫାଟକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରିଛି।

By Shiv Sankar Singh

ଚେନ୍ନାଇ: ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭାରେ ଆଜି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସ୍ଥା ଭୋଟ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟଙ୍କ ସରକାରର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ। ଅଭିନେତାରୁ ନେତା ପାଲଟିଥିବା ବିଜୟଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ତଥା ସାମ୍ବିଧାନିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।

ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାକ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ, ଏଆଇଏଡିଏମକେ (AIADMK) ନିଜ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଦଳୀୟ ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ହ୍ୱିପ୍ ଜାରି କରିଛି। ଏଆଇଏଡିଏମକେ ସାଂସଦ ଆଇ.ଏସ୍. ଇନବାଦୁରାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ଦଳୀୟ ହ୍ୱିପ୍ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦଳବଦଳ ବିରୋଧୀ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ସଦସ୍ୟ ପଦ ରଦ୍ଦ କରାଯାଇପାରେ। ଇନବାଦୁରାଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ‘ଏକ୍ସ’ (X) ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଏଆଇଏଡିଏମକେ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ତଥା ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ଇପିଏସ (EPS) ସରକାରୀ ହ୍ୱିପ୍ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ବିଧାୟକ ଦଳର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବିରୋଧରେ ଭୋଟ୍ ଦିଅନ୍ତି, ମତଦାନରୁ ବିରତ ରୁହନ୍ତି କିମ୍ବା ନିରପେକ୍ଷ ରୁହନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ଦଳବଦଳ ଭାବେ ଗଣନା କରାଯିବ।

ସି.ଭି. ଷଣ୍ଢମୁଗମଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏଆଇଏଡିଏମକେର ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଜୟଙ୍କ ଟିଭିକେ (TVK) ସରକାରଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ, ଇନବାଦୁରାଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଲଗା ଭାବେ ହ୍ୱିପ୍ ଜାରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଅଧିକ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଅଛି ବୋଲି ଦାବି କରି କେହି ନିଜକୁ ହ୍ୱିପ୍ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ଆଇନଗତ ଭାବେ ଅବୈଧ। ଯଦି କୌଣସି ବିଧାୟକ ଦଳର ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବିରୋଧରେ ଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ବିଧାୟକ ପଦ ରଦ୍ଦ ହୋଇଯିବ।

ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭାରେ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଆସ୍ଥା ଭୋଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏଆଇଏଡିଏମକେ (AIADMK) ର ବିଦ୍ରୋହୀ ନେତା ସି.ଭି. ଷଣ୍ଢମୁଗମ ଏବଂ ଏସ.ପି. ଭେଲୁମଣିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆଲୋଚନା ପରେ ଏଆଇଏଡିଏମକେ ମଧ୍ୟରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି, କାରଣ ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବେ ବିଜୟଙ୍କ ଦଳ ‘ତାମିଲଗା ଭେଟ୍ରି କାଝାଗମ’ (TVK) ସହ ଅଧିକ ନିକଟତର ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଷଣ୍ଢମୁଗମ ଏବଂ ଭେଲୁମଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଖରେ ୩୦ରୁ ଅଧିକ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ବୁଧବାର ଦିନ ହେବାକୁ ଥିବା ‘ଫ୍ଲୋର୍ ଟେଷ୍ଟ’ ବା ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ପ୍ରମାଣ ସମୟରେ ଟିଭିକେ ସରକାରଙ୍କ ସହ ରହିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦଳବଦଳ ବିରୋଧୀ ଆଇନରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ତିନି-ଚତୁର୍ଥାଂଶ ବହୁମତ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା।

