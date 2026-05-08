କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାର ଘଟିଲା ଅନ୍ତ, ସରକାର ଗଢିବେ ବିଜୟ!
ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ VCK, CPM ଏବଂ CPI ସମର୍ଥନ ଜଣାଇବା ପରେ ବିଜୟଙ୍କ TVK ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟା ହାସଲ କରିଛି।
ତାମିଲନାଡୁ : ତାମିଲନାଡୁର ନିର୍ବାଚନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତି ଏବେ ବି ଅସ୍ଥିର ରହିଛି। ସରକାର ଗଠନ ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ନିଜ ନିଜର ବିକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଡିଏମକେ (DMK) ମୁଖପାତ୍ର ଟି.କେ.ଏସ୍. ଏଲଙ୍ଗୋଭାନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ଦଳ ଏଆଇଏଡିଏମକେ (AIADMK) ସହ କୌଣସି ମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିନାହିଁ। ଟିଭିକେ (TVK) ମୁଖ୍ୟ ବିଜୟ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ମେ ୧୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଳ ଅପେକ୍ଷା କରିବ। ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ବିକଳ୍ପ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ତେବେ ହିଁ ଡିଏମକେ ସହଯୋଗୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସହ ପରାମର୍ଶ କରିବ।
ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏଆଇଏଡିଏମକେ, ଡିଏମକେ ସହ ବୁଝାମଣା ଖବରକୁ “କେବଳ ଏକ ଗୁଜବ” କହି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଭିସିକେ (VCK) ନେତା ସିନ୍ଥାନାଇ ସେଲଭାନ୍, ଟିଭିକେର ମେଣ୍ଟ ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କେତେକ ଦଳୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ “ରାଜନୈତିକ ଅହଂକାର” ପାଇଁ ଦୋଷାରୋପ କରିବା ସହ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ରାଜ୍ୟପାଳ ଶାସନକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଏକତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ମାଣିକମ୍ ଟାଗୋର ମଧ୍ୟ ବିଜେପିକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଟିଭିକେ ସପକ୍ଷରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜନାଦେଶ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନରେ ବିଳମ୍ବ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି।
ପ୍ରକାଶ ଥାଉକି ବିଜୟଙ୍କ ଟିଭିକେ ପାଖରେ ୧୦୭ ରହିଥିବାବେଳେ ସିପିଆଇ ପାଖରେ୨, ସିପିଆଇଏମ ପାଖରେ ୨, ଭିସିକେ ପାଖରେ ୨ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ପାଖରେ ୫ଟି ଆସନ ରହିଛି । ଗଣତି ଏହା କହୁଛି ଯେ ତାଲିମନାଡୁରେ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ୧୧୮ ନମ୍ବର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାବେଳେ ଟିଭିକେକୁ କଂଗ୍ରେସ ବାଦ ବାକି ଏହି ତିନି ଦଳଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳିଲେ ବିଜୟଙ୍କୁ ସରକାର ଗଢିବାର ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତ ହେବ ।