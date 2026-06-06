ବିଜୟଙ୍କ ଟିଭିକେରେ ସାମିଲ୍ ହେଲେ ଡିଏମ୍କେ ଓ ଏଆଇଏଡିଏମ୍କେ ନେତା
ଏଆଇଏଡିଏମ୍କେରୁ ୪ ଜଣ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟିଭିକେରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଲେ ଏମ୍ସି ସମ୍ପତ, ଏନଆର ଶିବାପତି, କଡମ୍ବୁର ସି ରାଜୁ ଓ ଉଦୁମଲାଇର ରାଧାକୃଷ୍ଣନ
ଚେନ୍ନାଇ: ଅଭିନେତାରୁ ରାଜନେତା ହୋଇଥିବା ଥଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ ଟିଭିକେକୁ ମିଳିଛି ଶକ୍ତି। ଏଆଇଏଡିଏମ୍କେର ୪ ଜଣ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଡିଏମ୍କେର ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିଜୟଙ୍କ ଟିଭିକେରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଟିଭିକେ ନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜୟ। ସେ ଫିଲ୍ମରେ ନାୟକ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ରାଜନୀତିରେ ପାଦ ଥାପି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ୨୦୨୬ରେ ହୋଇଥିବା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଟିଭିକେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। କିଛି ଅନ୍ୟ ଦଳଙ୍କ ସହାୟତାରେ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଗଢ଼ିଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ଟିଭିକେର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢ଼ୁଥିବା ଶୁକ୍ରବାର ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଏଆଇଏଡିଏମ୍କେ ଓ ଡିଏମ୍କେ ନେତା ଟିଭିକେରେ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପାର୍ଟିର ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଛି।
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏଆଇଏଡିଏମ୍କେରୁ ୪ ଜଣ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟିଭିକେରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଲେ ଏମ୍ସି ସମ୍ପତ, ଏନଆର ଶିବାପତି, କଡମ୍ବୁର ସି ରାଜୁ ଓ ଉଦୁମଲାଇର ରାଧାକୃଷ୍ଣନ। ଏହି ଚାରି ଜଣ ଏଆଇଏଡିଏମ୍କେ ସରକାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିସାରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ ଏମାନଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ବହୁତ ଲମ୍ବା ଓ ତାମିଲନାଡୁର ଜନତା ଏମାନଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ନେତା ହେଲେ ଡିଏମ୍କେର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଜେ. କରୁଣାନିଧି। ଏଆଇଏଡିଏମ୍କେ ଓ ଡିଏମ୍କେରୁ ନେତାମାନେ ଟିଭିକେକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ରାଜ୍ୟର ଏହି ରାଜନୌତିକ ଦଳ ଭିତରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ ସେମାନେ ନିଜ ଦଳର ନେତାଙ୍କୁ ମନାଇବାରେ ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଟିଭିକେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ନିଜ ଦଳରେ ସାମିଲ କରି ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି।
ତାମିଲନାଡୁରେ ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଟିଭିକେ ନିଜ ପାର୍ଟିକୁ ମଜବୁତ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଅନୁଭବୀ ନେତା ପାର୍ଟିରେ ଆସନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ସମର୍ଥକ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନେଟୱର୍କ ଆସେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ଦବଦବା ମଧ୍ୟ ଆସେ।