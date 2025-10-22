ତାମିଲନାଡୁକୁ ସାଇକ୍ଲୋନ ଭୟ; ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ରେଡ ଆଲର୍ଟ ଜାରି, ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ କହିଲା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ
ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣବଳୟ, ଛାନିଆ ତାମିଲନାଡୁ ବାସୀ...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ବିଗୁଡୁଛି ଜଳବାୟୁ । ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ହେଲାଣି ତାମିଲନାଡୁ । ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ସାଇକ୍ଲୋନ । ପ୍ରଶାସନର ବଢୁଛି ଚିନ୍ତା । ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।ଏହାସହ ସ୍କୁଲ, କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ ଛୁଡି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ତାମିଲନାଡୁ ସରକାର ।
ତାମିଲନାଡୁରେ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମି ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷୀ ଲାଗିରହିଥିବା ବେଳେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରୀ ଖରାପ କରିପାରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣବଳୟ । ବଙ୍ଗୋପସାଗରେ ତାମିଲନାଡୁ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୪୦୦ କିଲୋମିଟର ଦୁରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ତାମିଲନାଡୁରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଲାଗିରହିବ । ଅନ୍ୟପଟେ ମୌସୁମୀ ପ୍ରଭାବରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଆଗରୁ ବର୍ଷା ଲାଗିରହିଛି । ତେବେ ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ବିଗିଡିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ।
ଏହି ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଉତ୍ତର ତାମିଲନାଡୁ, ଦକ୍ଷିଣ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ପୁଜୁଚେରୀରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ତେବେ ଏହି ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ବାତ୍ୟା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହୁଥିବା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି । ଏଣୁ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଜି ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜକୁ ଛୁଟି ଘୋଷାଣା କରାଯାଇଛି ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ମଧ୍ୟ ୮ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକଙ୍କୁ ସତକ ର୍ରହିବା ପାଇଁ କହିଛି । ମୁଖ୍ୟତଃ ସମୁଦ୍ର କୁଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି।