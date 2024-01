୨୬ ଛକା, ୩୪ଟି ଚୌକା… Triple Century ସହ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ତନ୍ମୟ ଅଗ୍ରୱାଲ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କ୍ରିକେଟରେ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନା କିଛି ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅନେକ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଥାଏ । ଏଭଳି ଅନେକ ରେକର୍ଡ ରହିଛି, ଯାହା ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ କୌଣସି ଖେଳାଳି ଭାଙ୍ଗିବାରେ ସଫଳ ହୋଇ ପାରି ନାହାନ୍ତି । ତେବେ କେବଳ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ ନୁହେଁ, ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ କ୍ରଅିକେଟରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଅନେକ ରେକର୍ଡ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଆଜି ଏଭଳି ଏକ ରେକର୍ଡର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଷ୍ଟାର ଓପନର ତନ୍ମୟ ଅଗ୍ରୱାଲ । ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚରେ ସର୍ବାଧିକ ଛକା ମାରି ସେ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡରେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି । ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ଟ୍ରିପଲ ସେଞ୍ଚୁରୀ ସହ ୨ଟି ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି ତନ୍ମୟ ।

କୌଣସି ଏକ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ଇନିଂସରେ ସର୍ବାଧିକ ଛକା ମାରିବା ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷ ସ୍ତାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତନ୍ମୟ ଅଗ୍ରୱାଲ । ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚରେ ସେ ମୋଟି ୨୬ଟି ବିଶାଳ ଛକା ମାରି ଏହି ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ୧୪୭ ବଲରେ ୩୬୬ ରନର ବିସ୍ଫୋରକ ପାଳି ଖେଳି ରେକର୍ଡ ପରେ ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି ତନ୍ମୟ । ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ରିକେଟରେ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ତ୍ରିଶତକ ହାସଲ କରିବାରେ ତାଲିକାରେ ସେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି । ତେବେ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍କୋର ଭାବରେ ବ୍ରାୟନ ଲାରାଙ୍କ ୫୦୧ ନଟଆଉଟ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ପୂର୍ବରୁ ତନ୍ମୟ ଆଉଟ ହୋଇ ପାଭିଲିୟନ ଫେରିଛନ୍ତି ।

Tanmay Agarwal now has the MOST sixes in any first-class innings AND in a match — 25 so far.

Previous highest in innings:

23 by Colin Munro (Auckland) vs Central Districts in 2015.

Previous highest in match:

24 – Shafiqullah Shinwari (Kabul) v Boost, 2018#RanjiTrophy pic.twitter.com/AL8hGu24V8

— Kausthub Gudipati (@kaustats) January 27, 2024