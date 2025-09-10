କିଏ ଏହି ସୁନ୍ଦରୀ ? ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ନେପାଳରେ ଦେଖା ଦେଇଛି ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି, କାହିଁକି ସେନା ମଧ୍ଯ ଡରୁଛି ଏ ଲେଡ଼ି ଦବଙ୍ଗକୁ….

ପ୍ରଥମେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଇନ୍ଧନ ଦେବା ପାଇଁ ପରଦା ପଛରେ କାମ କରିଥିଲେ।

By Manash Ranjan Padhan

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର:  ନେପାଳରେ ଜେନେରେସନ-ଜେଡର ଭୟଙ୍କର ପ୍ରତିବାଦ କେପି ଶର୍ମା ଓଲିଙ୍କ ସରକାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଆନ୍ଦୋଳନର ତୀବ୍ରତା ଏତେ ପ୍ରବଳ ଥିଲା ଯେ ଓଲିଙ୍କ ସରକାର 2 ଦିନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କ ସାମ୍ନା କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଆନ୍ଦୋଳନ ଶେଷ ହେବା ପରେ, ଏହାର ଶ୍ରେୟ ନେବାକୁ ଦୌଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ 24 ବର୍ଷୀୟ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଇନ୍ଧନ ଦେବା ପାଇଁ ପରଦା ପଛରେ କାମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାର ଗଠନ ସମ୍ପର୍କରେ ସେନା ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହିତ ଚୁକ୍ତିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।

ଏହି ଝିଅଟିର ନାମ ତନୁଜା ପାଣ୍ଡେ। ପେଶାରେ ଜଣେ ଓକିଲ ପାଣ୍ଡେ। ନେପାଳର ରାଜଧାନୀ କାଠମାଣ୍ଡୁର ଜଣେ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଖ୍ଯାତି ରହିଛି। ସେ ପରିବେଶ ଉପରେ କାମ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ତନୁଜା ଏଥିରେ ଏକ ଶାଣିତସ୍ୱରର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଓଲିଙ୍କ ସରକାରର ପତନ ପରେ, ସେନା ଅଧିକାରୀମାନେ ତନୁଜାଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି।

ପଢ଼ନ୍ତୁ ଅଧିକ ଖବର…ଗାଁ ଓ ଗଲି କ୍ରିକେଟଠୁ ବି ହୀନ, ୟୁଏଇ ମାତ୍ର 57 ରନରେ ଅଲଆଉଟ, ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କଲା ହଜାରେ ରେକର୍ଡ…

ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍‌ରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ;…

୧ ଓଭରରେ ୩ ଓ୍ୱିକେଟ୍… ଏକ ବର୍ଷ ପରେ…

ନେପାଳର ତନୁଜା ପାଣ୍ଡେ କିଏ?

୨୪ ବର୍ଷୀୟା ତନୁଜାଙ୍କ ଜନ୍ମ କୈଲାଲି ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଥିଲା। ତନୁଜା ତାଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷା ଝାପାରେ କରିଥିଲେ। ତନୁଜାଙ୍କ ଜେଜେବାପା ରମେଶ ନାଥ ପାଣ୍ଡେ ନେପାଳର ଜଣେ ପ୍ରବୀଣ ନେତା। ରମେଶ ନାଥ ପାଣ୍ଡେଙ୍କୁ ୨୦୦୬ରେ ନେପାଳର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ କରାଯାଇଥିଲା।

Tanuja Pandey

ଲିଙ୍କଡିନ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ତନୁଜା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲ’ କଲେଜ (ନେପାଳ)ରୁ ପାଠପଢ଼ିଛନ୍ତି। ଆଇନ ପାଠପଢ଼ିବା ପରେ ତନୁଜା ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ତନୁଜା କାଠମାଣ୍ଡୁରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି। ତନୁଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ସେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ନେପାଳ କଂଗ୍ରେସର ତରୁଣ (ଯୁବ) ଶାଖାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ।

୨୦୧୮ ମସିହାରେ, ତନୁଜା ହରିନ୍ ନାମକ ଏକ ସଂଗଠନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ୫ ଜଣଙ୍କ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ହରିନ୍‌ଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା। ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ତନୁଜା ନେପାଳରେ ପରିବେଶଗତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସବୁଠାରୁ ବିପଜ୍ଜନକ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ।

ଆନ୍ଦୋଳନରେ ତନୁଜାଙ୍କ ଭୂମିକା

ନେପାଳରେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତନୁଜା ପ୍ରଥମ ସ୍ଲୋଗାନ ‘ଯଥେଷ୍ଟ ଇଜ୍ ଏନିଫ୍’ ଦେଇଥିଲେ। ଜେନେରେସନ-ଜେଡ୍ ପୋଷ୍ଟରରେ ଥିବା ଏହି ସ୍ଲୋଗାନ ବହୁତ ଶିରୋନାମା କରିଥିଲା। ତନୁଜା ତାଙ୍କ ଦଳ ସହିତ ଝାପାରୁ କାଠମାଣ୍ଡୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।

ଧୀରେ ଧୀରେ, ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ କେନ୍ଦ୍ରିକ ହୋଇଗଲା। ତନୁଜା ଜେନ୍-ଜେଡ୍ ନେପାଳର ହ୍ୟାସଟ୍ୟାଗ୍ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆନ୍ଦୋଳନ ଶେଷ ହେବା ପରେ ତନୁଜା ସେନା ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କ ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

ତନୁଜା ବିବିସି ନେପାଳୀକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଯେକୌଣସି ରାଜନେତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଛୁ। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଯେ ଏବେ ନାଗରିକ ସମାଜକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ନୀତି ଦୂର ହୋଇପାରିବ।

