Bogg Boss-19: ତୁମେ ନାଗୁଣୀ, ଡାହାଣୀ… Social Media ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ତାନ୍ୟାଙ୍କ ମଜା ଉଡ଼ାଇଲେ କମେଡିଆନ୍, ରାଗିଗଲେ ଭାଇଜାନ୍

Bogg Boss-19: ତୁମେ ନାଗୁଣୀ, ଡାହାଣୀ… Social Media ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ତାନ୍ୟାଙ୍କ ମଜା ଉଡ଼ାଇଲେ କମେଡିଆନ୍, ରାଗିଗଲେ ଭାଇଜାନ୍
ମୁମ୍ବାଇ: ବିଗ୍ ବସ୍ ସିଜିନ୍ ୧୯ର ପ୍ରଥମ ୱିକେଣ୍ଡ୍ କା ବାରରେ ଗସିପ୍, ଡ୍ରାମା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଝଗଡ଼ା ଦେଖିଅକୁ ମିଳିଛି। ଶନିବାର ସଲମାନ ଖାନ ବିଗ୍ ବସ୍ ୧୯ ୱିକେଣ୍ଡ୍ କା ବାରରେ ପ୍ରଥମେ ଗେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ।
ଶୋ’ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ସଲମାନ ତାନ୍ୟାଙ୍କ ମଜା ଉଡାଇବା ପାଇଁ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ପ୍ରଣିତ ମୋରେଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିବା ସହ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଣିତ କିପରି ତାନ୍ୟା ମିତ୍ତଲଙ୍କୁ ଏକ ସହଜ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରି ତାଙ୍କର ମଜା ଉଡ଼ାଇଥିଲେ । ସଲମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ତାନ୍ୟା କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲେ।
କାନ୍ଦିପକାଇଲେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ
ସଲମାନ ଯିବା ମାତ୍ରେ ବିଗ୍ ବସ୍ ଘରର ପରିବେଶ ବେଶ ଗରମ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାନ୍ୟା କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାନ୍ୟା କାନ୍ଦୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ କୁନିକା ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା।
ତାନ୍ୟାକୁ କାନ୍ଦୁଥିବା ଦେଖି ପ୍ରଣିତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଣିତ ତାନ୍ୟାଙ୍କୁ ନାଗୁଣୀ, ଡାହାଣୀ କହି ମଜା ଉଡାଇଥିଲେ ଯାହାକୁ ଶୁଣିବା ପରେ ସେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ ।
ସଲମାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା
ବିଗ୍ ବସ୍ ୧୯ର ପ୍ରଥମ ୱିକେଣ୍ଡ୍ କା ବାର ଧମକେଦାର ଥିଲା। ‘ବାଘୀ ୪’ର କଳାକାରନଙ୍କୁ ବିବି ହାଉସରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ସେହି ସମୟରେ, ସଲମାନ ତାନ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଘରେ ତୁମ ସହିତ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଚାରି ଜଣ ଲୋକ ନଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଚାରି କାନ୍ଥରେ, ତୁମେ ହିଁ ଚାରି ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥା ହୁଅ।