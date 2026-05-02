ସୁନ୍ଦରୀ ତାରା ସୁତାରିଆଙ୍କୁ ଡେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଆଦିତ୍ୟ ରୟ କପୁର

ଆଦିତ୍ୟ ଓ ତାରା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫିଲ୍ମ 'ଓମ୍'ରେ ନଜର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି

By Manoranjan Sial

ମୁମ୍ବାଇ: ମୟାନଗରୀର ଗଳିକନ୍ଦିରେ ଆଜିକାଲି ନୂଆ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରୀକୁ ନେଇ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚ। ଅଭିନେତ୍ରୀ ତାରା ସୁତାରିଆ ଓ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଆଦିତ୍ୟ ରୟ କପୁର ପରସ୍ପରକୁ ଡେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଉଭୟଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି।

ଆଜିକାଲି ଅନେକ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଦୁହେଁ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ପରଠାରୁ ଉଭୟ ଡେଟିଂ କରୁଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ବଳ ଦେଇଛି ନିକଟରେ ଫିଲ୍ମଫେୟାର ଦେଇଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ। ଫିଲ୍ମଫେୟାର ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପୋଷ୍ଟ ଶେୟାର କରି ଲେଖିଛି, ‘ଆମ ସୂତ୍ରକୁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଭାବେ ଜଣାଉଛୁ ଯେ ଆଦିତ୍ୟ ରୟ କପୁର ଓ ତାରା ସୁତାରିଆ ପରସ୍ପରକୁ ଡେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି।’

ତାରା ଓ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ଡେଟିଂର ଖବର ଶୁଣି ଫ୍ୟାନ୍ ଚକିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜର ଦୁହିଁଙ୍କୁ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ କିଛି ଫ୍ୟାନ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଟ୍ ଯୋଡି କହୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ୟୁଜର ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଏମାନେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ମୁଭ୍-ଅନ୍ ହୋଇଗଲେ? ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ୟୁଜର ଲେଖିଛନ୍ତି, “ହେ ଭଗବାନ, ଏହା ବେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍। ଦୁହେଁ ମୋତେ ବହୁତ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ ଲାଗନ୍ତି।’

ভাইর ବେଡ଼ଚକ ପାଇଁ ଡିପ୍ରେସନକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ…

ଟେଲିଭିଜନରେ ବୋହୂ ଚରିତ୍ରରେ…

ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଦିତ୍ୟ ଓ ତାରା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫିଲ୍ମ ‘ଓମ୍’ରେ ନଜର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାରା ଓ ଆଦିତ୍ୟ ରୟ କପୁରଙ୍କ ଏହା ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଦିତ୍ୟ ରୟ କପୁରଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ତାରା ସୁତାରିଆ ଅଭିନେତା ବୀର ପହାଡିଆଙ୍କୁ ଡେଟ୍ କରୁଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଅଭିନେତ୍ରୀ ତାରା ସୁତାରିଆ ଓ ବୀର ପହାଡିଆଙ୍କ ବ୍ରେକଅପ୍ ହୋଇଯାଇଛି।

ଭାଇର ବେଡ଼ଚକ ପାଇଁ ଡିପ୍ରେସନକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ…

ଟେଲିଭିଜନରେ ବୋହୂ ଚରିତ୍ରରେ…

ଦ୍ୱିତୀୟ ମଙ୍ଗଳବାରରେ ବି ଚାଲିଲା ‘ଭୂତ…

ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ହେଲା ସୁପର ଡୁପର ହିଟ୍‌, ରୋଜଗାର…

