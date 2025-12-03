EMI ରେ Tata Curve ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? ଏବେ ମାର୍କେଟରେ ଜଲୱା ଦେଖାଉଛି Tata Curve କାର…

ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେତେ ବର୍ଷ ପାଇଁ କାର ରୁଣ ନେଲେ କେତେ ଦେବାକୁ ପଡିବ?

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଥିବା ଟାଟା କର୍ଭ କାର ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମନ କିଣି ନେଇଛି। ଏହା ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅର୍ଥାତ ତିନୋଟି ଯାକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଥିରେ ବି ଚାଲି ପାରିବ। ଟାଟା କର୍ଭର ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଭାରିଆଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ ୯.୬୬ ଲକ୍ଷରୁ ୧୮.୮୫ ଲକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ।

ଯଦି ଆପଣ ଟାଟା କର୍ଭର ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ମଡେଲ୍ କିଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକାଥରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେୟ ଦେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଏକ କାର୍ ଋଣରେ ମଧ୍ୟ କିଣିପାରିବେ। ଯାହାଦ୍ବାରା ଆପଣଙ୍କର ଶଉକ ପୁରଣ ହୋଇପାରିବ ଏପରିକି ଆପଣ ଅଳ୍ପ ଅଳପ କରି ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବେ।

EMI ରେ Tata Curve କିପରି କିଣିପାରିବେ:

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଡଲାର ତୁଳନାରେ କେଉଁ ଦେଶର ମୁଦ୍ରା ସବୁଠାରୁ…

8th Pay Commission: ଜାନୁଆରୀରୁ ବଢିଯିବ କି…

ଟାଟା କର୍ଭର ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ମଡେଲ ହେଉଛି ସ୍ମାର୍ଟ (ପେଟ୍ରୋଲ)। ଏହି କାରର ମୂଲ୍ୟ ୯.୬୬ ଲକ୍ଷ। ଏହି ଟାଟା କାର କିଣିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ୯୭,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଡାଉନପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ।

ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକ ଡାଉନପେମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ତେବେ EMI ଆହୁରି କମ୍ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଟାଟା କାର ପାଇଁ ଆପଣ ୮.୬୯ ଲକ୍ଷ ଋଣ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ଋଣ ଉପରେ ଲାଗୁଥିବା ସୁଧ ଯୋଗୁଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣ EMI ଭାବରେ ଦେବାକୁ ପଡିବ।

ଯଦି ଆପଣ ଟାଟା କର୍ଭ ପାଇଁ ୯% ସୁଧ ହାରରେ ଚାରି ବର୍ଷର ଋଣ ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ପ୍ରାୟ ୨୧ ହଜାର ୬୦୦ ଟଙ୍କା EMI ଆକାରରେ ଦେବାକୁ ପଡିବ।

ଯଦି ଆପଣ ୯% ସୁଧ ହାରରେ କର୍ଭ ପାଇଁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ଋଣ ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାସିକ ୧୮ହଜାର ଲେଖାଏଁ ଟଙ୍କା EMI ଦେବାକୁ ପଡିବ।

ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଟାଟା କାର କିଣିବା ପାଇଁ ଛଅ ବର୍ଷର ଋଣ ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ୯% ସୁଧ ହାରରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ୧୫ ହଜାର ୭ଶହ ଟଙ୍କା EMI  ଭାବେ ଦେବାକୁ ପଡିବ।

ଯଦି ଆପଣ ଟାଟା କର୍ଭ ପାଇଁ ସାତ ବର୍ଷର ଋଣ ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ୯% ସୁଧ ହାରରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ୧୪ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ EMI ଦେବାକୁ ପଡିବ।

ଟାଟା କର୍ଭ ଋଣ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ଭଲଭାବେ ପଢିବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ କାର କମ୍ପାନୀ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ।

You might also like More from author
More Stories

ଡଲାର ତୁଳନାରେ କେଉଁ ଦେଶର ମୁଦ୍ରା ସବୁଠାରୁ…

8th Pay Commission: ଜାନୁଆରୀରୁ ବଢିଯିବ କି…

ଭିଡିଓ ସେୟାରିଂରେ କେଉଁ ଆପରୁ ହେଉଛି ଅଧିକ…

EPS-95 Pension Hike: ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ…

1 of 2,541