ଟାଟା ସଫାରୀ ମୂଲ୍ୟରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ: ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଲା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଗାଡ଼ିର ମୂଲ୍ୟ!

ଭାରତରେ ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ନିଜର ଏସୟୁଭି 'ସଫାରୀ'ର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଗାଡ଼ିର ମୂଲ୍ୟ ୬୧,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିଛି।

By Shiv Sankar Singh

ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀ : ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ଭାରତରେ ନିଜର ଲୋକପ୍ରିୟ ଏସୟୁଭି (SUV) ‘ଟାଟା ସଫାରୀ’ର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଗାଡ଼ିର ମୂଲ୍ୟରେ ୬୧,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ନୂତନ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପରେ, ଏବେ ସଫାରୀର ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ ୧୩.୪୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୨୬.୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି।

ଏହି ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଗାଡ଼ିର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାରିଆଣ୍ଟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାରିଆଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଭାରିଆଣ୍ଟରେ ୬୧,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଟାଟା ସଫାରୀ ‘ଷ୍ଟେଲଥ୍ ଏଡିସନ୍’ (Stealth Edition) ରେ ଏକ ନୂଆ ଟପ୍-ସ୍ପେକ୍ ‘ଅକମ୍ପ୍ଲିଶଡ୍ ଅଲଟ୍ରା’ (Accomplished Ultra) ଟ୍ରିମ୍ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ୨୪.୦୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍) ରହିଛି। ଏହି ଷ୍ଟେଲଥ୍ ଏଡିସନ୍ ଗାଡ଼ିଟି ବାହାରୁ ଏବଂ ଭିତରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳା ରଙ୍ଗର ଥିବାବେଳେ ସାଧାରଣ ମଡେଲ ତୁଳନାରେ ଏଥିରେ ଅନେକ ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି।

ଟାଟା ସଫାରୀରେ ପୂର୍ବପରି ୨.୦-ଲିଟର କ୍ରାୟୋଟେକ୍ ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ୬-ସ୍ପିଡ୍ ମାନୁଆଲ ଏବଂ ୬-ସ୍ପିଡ୍ ଟର୍କ କନଭର୍ଟର ଅଟୋମେଟିକ୍ ଗିୟରବକ୍ସ ସହିତ ଆସୁଛି। ଏହି ଇଞ୍ଜିନ୍ ୧୬୮ bhp ଶକ୍ତି ଏବଂ ୩୫୦ Nm ଟର୍କ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଗାଡ଼ିଟି ଡୁଆଲ ୧୨.୩-ଇଞ୍ଚ ଡିସପ୍ଲେ, ପାନୋରାମିକ୍ ସନରୁଫ୍, ଭେଣ୍ଟିଲେଟେଡ୍ ସିଟ୍, ୧୦-ସ୍ପିକର ଜେବିଏଲ୍ ଅଡିଓ ସିଷ୍ଟମ, ଡୁଆଲ-ଜୋନ୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଲେଭଲ୍-୨ ଏଡାସ୍ (ADAS) ଭଳି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଫିଚର୍ସରେ ସଜ୍ଜିତ। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଥିରେ ୭ଟି ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍, ୩୬୦-ଡିଗ୍ରୀ କ୍ୟାମେରା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଷ୍ଟେବିଲିଟି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଅଲ୍-ହ୍ୱିଲ୍ ଡିସ୍କ ବ୍ରେକ୍ ଭଳି ସୁବିଧା ରହିଛି।

You might also like More from author
More Stories

ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି? କାହିଁକି କଳା ରଙ୍ଗର…

ବାହାଘର ଠିକ୍ କରିଦେଲେ ମା’, ପସନ୍ଦ…

ବୁମରାହଙ୍କ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ,…

ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି ମାମଲା: ପୂର୍ବତନ SCERT…

1 of 29,830