ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ହେବ ସହଜ, ଅଗଷ୍ଟ ୧ରୁ ଲାଗୁ ହେବ ନୂଆ ଟୋକନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍

ଅଗଷ୍ଟ ୧ ତାରିଖରୁ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ପାଇଁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ କାଉଣ୍ଟରରେ ନୂଆ ଟୋକନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ କମିବ ଏବଂ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆହୁରି ଶୀଘ୍ର ହେବ।

By Shiv Sankar Singh

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରେଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆହୁରି ସହଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଅଗଷ୍ଟ ୧ ତାରିଖରୁ ରେଳ ରିଜର୍ଭେସନ୍ କାଉଣ୍ଟରରେ ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଟୋକନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ କମିବ ଏବଂ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶୀଘ୍ର ହେବ।

ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରେଳବାଇ (WCR) ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି। ଏହା ଅନୁସାରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ କାଉଣ୍ଟରକୁ ଯାଇ ଟୋକନ୍ ନେଇପାରିବେ। ପରେ ନିଜ ଟୋକନ୍ ନମ୍ବର ଆସିଲେ ଆସି ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ୍ ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଲାଇନରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।

ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ, ଏସି ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ସକାଳ ୮ଟା ୩୦ ମିନିଟ୍ରୁ ୯ଟା ମଧ୍ୟରେ ଟୋକନ୍ ଦିଆଯିବ। ସେହିପରି ନନ୍-ଏସି ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ସକାଳ ୯ଟାରୁ ୯ଟା ୩୦ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୋକନ୍ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ବୈତରଣୀରେ ବନ୍ୟା ତାଣ୍ଡବ! ଭାଙ୍ଗିଲା ବନ୍ଧ,…

ଆସାମ ବନ୍ୟାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୭୫କୁ ବୃଦ୍ଧି,…

ନୂଆ ତତ୍କାଳ ଟୋକନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିପରି କାମ କରିବ:ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଟୋକନ୍ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ କାଉଣ୍ଟରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲାଇନରେ ଠିଆ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁକିଂର ପାଳି ଅନୁସାରେ ଟୋକନ୍ ମିଳିବ।

  • ଟୋକନ୍ ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ଦିଆଯିବ:

Uttarakhand Govt.

  1. କ୍ୟାଟେଗୋରି A: ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ।
  2. କ୍ୟାଟେଗୋରି B: ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ପାଇଁ।

କ୍ୟାଟେଗୋରି A ଟୋକନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଜର ବୈଧ ଫଟୋ ପରିଚୟପତ୍ର ସହ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବୈଧ ଫଟୋ ଆଇଡି ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ।

ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରିଜର୍ଭେସନ୍ କାଉଣ୍ଟରରୁ ୧୦ଟି ଏସି ତତ୍କାଳ ଟୋକନ୍ ଏବଂ ୧୫ଟି ନନ୍-ଏସି ତତ୍କାଳ ଟୋକନ୍ ଜାରି କରାଯିବ। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଚାହିଦା ଅନୁସାରେ ରେଳ ଅଧିକାରୀ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇ କିମ୍ବା କମାଇପାରନ୍ତି।

ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଟୋକନ୍ ନମ୍ବର ଡକାଯିବା ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଥରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଟୋକନ୍ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା କେବଳ ଯାହାଙ୍କ ନାମରେ ଜାରି ହୋଇଛି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ।

ସମସ୍ତ ଟୋକନ୍ ଧାରୀ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ପରେ ଯଦି ତତ୍କାଳ ସିଟ୍ ବାକି ରହେ, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଟିକେଟ୍ ଦେବା ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବୁକିଂ ଜାରି ରହିବ।

ରେଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଏହି ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ରିଜର୍ଭେସନ୍ କାଉଣ୍ଟରରେ ଭିଡ଼ କମିବ, ଅପେକ୍ଷା ସମୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ ଏବଂ ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସୁବିଧାଜନକ ହେବ।

You might also like More from author
More Stories

ବୈତରଣୀରେ ବନ୍ୟା ତାଣ୍ଡବ! ଭାଙ୍ଗିଲା ବନ୍ଧ,…

ଆସାମ ବନ୍ୟାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୭୫କୁ ବୃଦ୍ଧି,…

ଆମେରିକାର ସେନା ଘାଟି ଉପରେ ଇରାନର ଘନ ଘନ…

କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତାର ଶିଖର ଛୁଇଁବେ…

1 of 29,967