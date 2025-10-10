ଦିନେ ଜୀବନ ହାରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ; ଆଉ ଏବେ ବିପକ୍ଷ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ସାଜିଛନ୍ତି ଘାତକ, ଏକୁଟିଆ ଶତକ ମାରି ଟିମକୁ ଜିତାଇବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛନ୍ତି ଏହି ମହିଳା ଖେଳାଳି…
ଜାଭେଲିନ ଖେଳରୁ କ୍ରିକେଟ ଯାତ୍ରା...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଦିନେ ହତୋତ୍ସାହ ହୋଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ । ଆଉ ଆଜି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ ସାଜିଛନ୍ତି ତଜମିନ ବ୍ରିଟ୍ସ ।
ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଓପନିଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଆସୁଥିବା ତଜମିନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚରେ ଦଳ ଦମଦାର ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି । ଏପରିକି ନିଉଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭଳି ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଦଳକୁ ଏହି ଖେଳାଳି ଏକାକି ନାକେଦମ କରିଛନ୍ତି ।
ମାତ୍ର ଏମିତି ଏକ ଦିନ ଥିଲା ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ । ନିଜ ଉପରେ ହତୋତ୍ସାହ ହୋଇ ଜୀବନ ହାରିବାକୁ ବାହାରିଥିଲେ । ଏପରି କିଛି କହିଛନ୍ତି ତଜମିନ ।
ଗୋଟିଏ କାର ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଓ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାକବୋନ ସାଜିଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକ । ଏହାସହ ତଜମିନ କହିଥିଲେ କି ସେ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଥର ସୁଇସାଇଡ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ।
ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଗଲି: ଦିନେ ଏମିତି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସେ ଏକ ବାରରେ ବସିଥାନ୍ତି ।ଏହି ସମୟରେ କେହି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଭଲ ମହିଳା ଖେଳାଳିଙ୍କ ସନ୍ଧାନରେ ଥାଆନ୍ତିା ଆଉ ସେହି ଲୋକ ଜଣକ ନର୍ଥ-େଓଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର କୋଚ ଥିଲେ ।
ଏହିସମୟରେ ତଜମିନଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ସେ କୋଚଙ୍କୁ ତଜମିନଙ୍କ ବାବଦରେ କହିଥିଲେ । ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଦଳରେ ତଜମିନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିଥିଲେ । ଆଉ ଏଠାରୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ମୋଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା ।
ଜାଭେଲିନ ଖେଲୁଥିଲେ: କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା ଆଗରୁ ତାଜମିନ ଜଣେ ଜାଭେଲିନ ପ୍ଲେୟାର ଥିଲେ । ଏପରିକି ସେ ଜାଭେଲିନ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଦଳକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ । ମାତ୍ର ସେ କ୍ରିକେଟରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ।
ଏନେଇ ତାଜମିନ କହିଛନ୍ତି କି ମୁଁ କିଛି ଅଲଗା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି । ମାତ୍ର ମୋ ଭାଗ୍ୟ ମୋତେ ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଁଚାଇଦେଲା ।ଏଣୁ କଷ୍ଟ କଲେ କୌଣସି ଉପାୟରେ ତମକୁ ଫଳ ମିଳିବ ଏହାର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ତଜମିନ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ପାଇଁ ଓପନିଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି । ବର୍ତମାନ ଚାଲିଥିବା ମହିଳା ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ ମ୍ୟାଚରେ ସେ ନିଉଜଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଦମଦାର ଶତକ ପାଳି ଖେଳିଛନ୍ତି । ଏପରିକି ତାଙ୍କ ଲମ୍ବା ସ୍କୋର ଦଳକୁ କିୱି ଟିମ ବିପକ୍ଷରେ ସହଜରେ ବିଜୟ ହାସଲକରିବା ପାଇଁ ସାହାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା ।