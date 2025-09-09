ପିଅନ୍ତୁ ଏହି ହର୍ବାଲ ଚା’, ଶରୀର ରହିବ ଫିଟ୍‌, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେବ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର, ବିପି

ହାର୍ଭାର୍ଡ ରିପୋର୍ଟରୁ ଖୁଲାସା ଚା’ ଦେବ ଅନେକ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି

By Rojalin Mishra

ଯଦି ଆପଣ ମଧୁମେହ ରୋଗୀ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ତଚାପ ଅଧିକ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ଏହି ହର୍ବାଲ୍ ଚା କିମ୍ବା କାଢା ସାମିଲ କରନ୍ତୁ। ହାର୍ଭାର୍ଡ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ହର୍ବାଲ୍ ଚା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ମଜବୁତ କରେ, ରକ୍ତ ଶର୍କରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ଏବଂ ହୃଦୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ କରିପାରିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମଧୁମେହ ଏବଂ ରକ୍ତଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଚା’ ପିଇବା ଉଚିତ?

ତୁଳସୀ ଚା: ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ଔଷଧର ଖଣି କୁହାଯାଏ। ଏହା ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ଏବଂ କାଶ-ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଚା ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପିଇପାରିବେ। ଅନେକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ତୁଳସୀ ପତ୍ର ରକ୍ତ ଶର୍କରା ଏବଂ ରକ୍ତଚାପକୁ କମ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ।

ତେଜପତ୍ର ଚା: ତେଜପତ୍ର କାଫିକ୍ ଏସିଡ୍‌ରେ ଭରପୂର। ଏହି ଏସିଡ୍ ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀକୁ ମଜବୁତ କରିବାରେ ଏବଂ ରକ୍ତଚାପକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।

ବଡ଼ ଖବର, ଦେଶର ୧୫ ତମ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲେ…

ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ହେଲେ ନୂଆ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି,…

ଏଥିରେ ସିନାମାଲଡିହାଇଡ୍ ଏବଂ ୟୁଜେନଲ୍ ମଧ୍ୟ ଥାଏ ଯାହା କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ପରେ ରକ୍ତ ଶର୍କରାକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।

ଗରମ ପାଣିରେ ୧ ଚାମଚ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର କିମ୍ବା ୮ ରୁ ୧୦ ଟି ତାଜା କରୀ ପତ୍ର ମିଶାନ୍ତୁ, ୫ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ରାନ୍ଧନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ କପରେ ଛାଣନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଚିନି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।

ପିଜୁଳି ପତ୍ର ଚା: ଭିଟାମିନ୍ ସି ଏବଂ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟରେ ଭରପୂର, ପିଜୁଳି ପତ୍ର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରେ। ପାଚନ ତନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରଦାହ କମ କରେ ଏବଂ ଚିନି ଶୋଷଣକୁ ଧୀର କରେ।

ତେଣୁ ଏହା ମେଟାବୋଲିକ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ। ଏହି ପତ୍ର ଚା ତିଆରି କରିବାକୁ, କିଛି ତାଜା ପତ୍ର ଧୋଇ ଫୁଟା ପାଣିରେ ମିଶାନ୍ତୁ।

ଫୁଟିବା ପରେ ଛାଣନ୍ତୁ ଏବଂ କିଛି ବୁନ୍ଦା ମହୁ ସହିତ ଏହାର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇ କପ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।

