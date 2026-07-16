୫୦୦ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଡ୍ରେସ ଖୋଲିଲେ; ହଙ୍ଗାମା ପରେ ନିଲମ୍ବିତ

ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ପରେ ଛତ୍ରୀମାନେ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ। ସ୍କୁଲରେ ଘଟିଥିବା ଲଜ୍ଜ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ କହିଥିଲେ

By Manoranjan Sial

ଜୟପୁର: ୫୦୦ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ସ୍କୁଲରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଡ୍ରେସ ଖୋଲିଥିଲେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ଏହା ତାଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି। ହଙ୍ଗାମା ପରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଚାକିରିରୁ ତାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ଏପରି ଘଟଣା ରାଜସ୍ତାନ ସୱାଇ ମାଧୋପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଛି।

ଗଙ୍ଗାପୁର ସିଟି ଉପଖଣ୍ଡ ବାମନବାସ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଲିବାଲୀ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହିନ୍ଦୀ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସରସ୍ୱତୀ ମୀନା। ତାଙ୍କର ୫୦୦ ଟଙ୍କା ହଜି ଯାଇଥିଲା। ସେ ଖୋଜିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଇନଥିଲେ। ନବମ ଓ ଏକଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀମାନେ ସେହି ଟଙ୍କା ନେଇଥିବା ମୀନାଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍‌କୁ ନେଇ ତଲାସି ଥିଲେ। ଏପରିକି ତାଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ଖୋଲି ଉଲ୍ଲଗ୍ନ କରିଦେଇଥିଲେ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଛାତ୍ରୀମାନେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ପାଇଥିଲେ।

ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ପରେ ଛତ୍ରୀମାନେ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ। ସ୍କୁଲରେ ଘଟିଥିବା ଲଜ୍ଜ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ତା’ପର ଦିନ ଅଭିଭାବକମାନେ ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚି ହଙ୍ଗାମା କରିଥିଲେ। ସ୍କୁଲ ମୁଖ୍ୟ ଗେଟ୍‌ରେ ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ମଧ୍ୟସ୍ତା କରିବାକୁ ତୁର୍କୀ ବ୍ୟଗ୍ର; ରୁଷ…

ଘରର ଏହି ଜାଗାରେ ଭୁଲରେ ବି ଲଗାନ୍ତୁନି ତୁଲସୀ…

ଖବର ପାଇ ବାମନବାସର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ଲକ୍ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ (ସିବିଇଓ) ପ୍ରତିଭା ମୀଣା ଓ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ମାମଲାର ଗାମ୍ଭୀରତାକୁ ଦେଖି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତୁରନ୍ତ କାର‌୍ୟ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସରସ୍ୱତୀ ମୀନାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛି। ନିଲମ୍ବନ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ସେ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରହିବେ।

ଭରତପୁର ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ଯୁଗ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦଲବୀର ସିଂହ କହିଛନ୍ତି; ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର‌୍ୟ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି।

You might also like More from author
More Stories

ମଧ୍ୟସ୍ତା କରିବାକୁ ତୁର୍କୀ ବ୍ୟଗ୍ର; ରୁଷ…

ଘରର ଏହି ଜାଗାରେ ଭୁଲରେ ବି ଲଗାନ୍ତୁନି ତୁଲସୀ…

ହଠାତ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ODIରୁ…

ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସ୍ୱାମୀ:…

1 of 18,104