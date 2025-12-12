(video) ନିଜ ଆଶିକ୍ ସହ OYOରେ ରୋମାନ୍ସ କରୁଥିଲା ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ପତ୍ନୀ, ହଠାତ୍ ପହଞ୍ଚି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଧୁମ ଛେଚିଲେ ସ୍ୱାମୀ, ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ

ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପ୍ରେମିକ ସହ OYOରେ ଦେଖି ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି ସ୍ୱାମୀ, ରାସ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଧୁମ ପିଟିଲେ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରାୟତଃ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭିଡିଓ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କିଛି ହାସ୍ୟକର, କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଏବଂ କିଛି କ୍ରୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଭିଡ଼ିଓ।

ହେଲେ ଏପରି ଏକ ଭିଡିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଘୂରି ବୁଲୁଛି। ଯାହାକି ଏତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଯେ ଏହାକୁ ଦେଖିଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛି।

ଏହି ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ, ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଆଶିକ୍ ଯିଏକି ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ, ଦୁହିଁଙ୍କୁ OYO ହୋଟେଲରେ ଧରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଯାହା ଘଟିଛି ଲୋକ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି।

ଏହି ଭିଡିଓଟି @M__Rkhan ନାମକ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସେୟାର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଶୀଘ୍ର ଭାଇରାଲ ହୋଇଗଲା, ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି।

ଭିଡିଓରେ କ’ଣ ଘଟିଥିଲା:

ଭିଡିଓଟିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କି ରାସ୍ତାରେ ଜୋରଦାର ହୋହଲ୍ଲା ହେଉଛି। ଏହାସହ ସ୍ୱାମୀ ଜଣକ ରାସ୍ତା ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗାଳି କରିବା ସହ ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ମାରିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।

ସେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି, “ତୁମ ମୁହଁକୁ ଲାଜ ନାହିଁ? ତୁମେ ଏକ OYO ହୋଟେଲକୁ ଯାଇଥିଲ! ମୁଁ ସବୁକିଛି ଜାଣିସାରିଛି।” ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଚୁପଚାପ୍ ଠିଆ ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ହୋଟେଲରେ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଚାଲିଛନ୍ତି।

ବାଟରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅଟକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ସେମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ବାହାର କରି ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି।

ଏପରିକି ପରିସ୍ଥିତି ପୁରା ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହୋଇଯାଇଛି। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ପୋଲିସ କିଛି ସମୟ ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଭିଡ଼କୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ପରେ, ପୋଲିସ ଆକ୍ରମଣ ଅଭିଯୋଗରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଟକ ରଖିଛି।

