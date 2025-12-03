ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟି-୨୦ ସିରିଜ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା, ଫେରିଲେ ଶୁଭମନ ଆଉ ହାର୍ଦ୍ଦିକ; କାଟିଲା ରିଙ୍କୁଙ୍କ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରା ଲିଷ୍ଟ

ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଟି-୨୦ ସିରିଜ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଟି-୨୦ ସିରିଜ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ରାୟପୁରରେ ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏକଦିବସୀୟ ଦିନିକିଆ ସମୟରେ, ବିସିସିଆଇ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ ପାଇଁ ୧୫ ଜଣିଆ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଦଳର ଅଧିନାୟକ।

ସବୁଠାରୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କଥା ହେଉଛି ଶୁଭମନ ଗିଲ ଏବଂ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ, ଯେଉଁମାନେ ଆଘାତ ପରେ ଦଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଗିଲଙ୍କୁ ଉପ-ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସିରିଜରେ ତାଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ତାଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ। ତଥାପି, ଏହି ସିରିଜ ପାଇଁ ଦଳରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିବା ରିଙ୍କୁ ସିଂହଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।

ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (BCCI) ବୁଧବାର, ଡିସେମ୍ବର ୩ ତାରିଖରେ ରାୟପୁରରେ ଟି -୨୦ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଦଳ ଚୟନ କରିଛି। ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଚୟନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଚୟନ କମିଟି ବୈଠକ କରିଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଚୟନକାରୀମାନେ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କୁ ଚୟନ କରିବେ କି ନାହିଁ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ୍ ସମୟରେ ଗିଲ୍ ବେକରେ ଆଘାତ ପାଇଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଏବଂ ପରେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ସେ ସୁସ୍ଥତା ଏବଂ ପୁନର୍ବାସନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

କିଙ୍ଗ କୋହଲିଙ୍କ ଦମଦାର ଫର୍ମ; ପଛରେ ପଡିଲେ…

IND vs SA: T20 ସିରିଜ ପାଇଁ ପୁଣି ଶାମିଙ୍କୁ…

ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି -୨୦ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ – ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (ଅଧିନାୟକ), ଶୁଭମାନ ଗିଲ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ତିଲକ ଭର୍ମା, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡିଆ, ଶିବମ ଦୁବେ, ଅକ୍ସର ପଟେଲ, ଜିତେଶ ଶର୍ମା, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା, ବରୁଣ ଚକ୍ରବତୀ,ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ୱାସିଂଟନ ସୁନ୍ଦର ସାମିଲ ।

 

You might also like More from author
More Stories

କିଙ୍ଗ କୋହଲିଙ୍କ ଦମଦାର ଫର୍ମ; ପଛରେ ପଡିଲେ…

IND vs SA: T20 ସିରିଜ ପାଇଁ ପୁଣି ଶାମିଙ୍କୁ…

୫୩ତମ ଶତକ ମାରିଲେ ବିରାଟ, ଚୁଟକିରେ…

ରୋହିତ ଫ୍ଲପ କିଙ୍ଗ କୋହଲି ହିଟ, ଛକା ଦେଖି…

1 of 21,189