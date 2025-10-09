ରୋହିତଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ହଟାଇଲେ, ଏବେ ନିଜେ ହେବ OUT, ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ ନେବ BCCI
ବିସିସିଆଇ ଭିତରେ ଏକ ସଂଘର୍ଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକଦିବସୀୟ ଅଧିନାୟକତ୍ୱକୁ ନେଇ ଏକ ଉଷ୍ମ ବିତର୍କ ଚାଲିଛି। ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କୁ ଏକଦିବସୀୟ ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।
ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କୁ ନୂତନ ଏକଦିବସୀୟ ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତ କରିବା ପରଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଅଜିତ ଅଗରକର ନିରନ୍ତର ସମାଲୋଚନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ରୋହିତ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଫାଇନାଲରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ।
ରୋହିତ-କୋହଲି ବିବାଦ
ରୋହିତଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଉଭୟଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ଏକ ଦିବସୀୟ ସିରିଜ ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ୨୦୨୭ ଏକଦିବସୀୟ ବିଶ୍ୱକପରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଅନିଶ୍ଚିତ।
ଯଦିଓ ଉଭୟ ଖେଳାଳି ୨୦୨୭ ଏକଦିବସୀୟ ବିଶ୍ୱକପରେ ଖେଳିବାକୁ ବାରମ୍ବାର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ତଥାପି ଏହା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଚୟନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଯୋଜନା ଏବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି।
ବରିଷ୍ଠ ଖେଳାଳିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଫର୍ମ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫିରେ ଖେଳିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଅଗରକରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହୋଇପାରେ
ଏହି ଅଶାନ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ, ପୂର୍ବତନ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଷ୍ଟିଭ୍ ହାର୍ମିସନ୍ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଅଜିତ ଅଗରକରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହୋଇପାରେ।
ହାର୍ମିସନ୍ କହିଛନ୍ତି, “ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହା ଅଜିତ ଅଗରକରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଶେଷ ହୋଇପାରେ। ଯଦି କେହି ଏଠାରେ ଜିତିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହା ପୂର୍ବତନ ଅଲରାଉଣ୍ଡର (ଅଗରକର) ନୁହେଁ ବରଂ ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ହେବେ।
କିନ୍ତୁ ଏହା ସବୁ ନିର୍ଭର କରେ ଯେ ଅଗରକର କେବଳ କୋହଲି ଏବଂ ଶର୍ମାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଆଁକୁ ଇନ୍ଧନ ଦେବା ପାଇଁ ଏହା କହୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଯଦି ହଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଡ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ କ’ଣ ହୁଏ।”
ବିସିସିଆଇ ଭିତରେ ଏକ ସଂଘର୍ଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ
କୋହଲି ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ସମୟରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଫର୍ମରେ ଥିଲେ। ସେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଶତକ ମାରିଥିଲେ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ସେମିଫାଇନାଲରେ ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ରୋହିତ, ଧୀର ଆରମ୍ଭ ପରେ, ଫାଇନାଲରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜୟୀ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ।
ସେ ଗତ ବର୍ଷ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ପୂର୍ବରୁ ଭାରତକୁ ଞ୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ହାର୍ମିସନ୍ ଆଗକୁ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସଂଘର୍ଷର ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏକଦିବସୀୟ କ୍ରିକେଟରେ କୋହଲିଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଐତିହ୍ୟ ରୋହିତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଅଧିକ। ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୋହଲିଙ୍କୁ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରଖିବା ଭାରତ ପାଇଁ ଓଲଟା ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ।
ରୋହିତଙ୍କ ଉପରେ କୋହଲିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି
ହାର୍ମିସନ୍ କହିଥିଲେ, “ମୁଁ ଭାବୁଛି କୋହଲିଙ୍କ ପାଖରେ ସାମାନ୍ୟ ଧାର ଅଛି। ତାଙ୍କର ବହୁତ ରନ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅଛି। ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଅଧିକ ନାହିଁ। ରୋହିତ ଟିକେ ବଡ଼।
ସେ ୫୦ ଓଭର କ୍ରିକେଟରେ ବିରାଟଙ୍କ ପରି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇନାହାଁନ୍ତି। ଯଦି ବିରାଟ ପଛକୁ ବୁଲି କୁହନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ମୋ ବିନା ୫୦ ଓଭର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳ, ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କିମ୍ବା ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ୩୫୦ ରନ୍ ପିଛା କରିବା ସମୟରେ, ତୁମର ୯୦ ହାରାହାରି ଖେଳାଳି ରହିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଦେଖ ତୁମର ଦଳ କେଉଁଠି ଅଛି। ଏହା ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।