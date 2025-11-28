୨୦୨୭ ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବେନି ରୋହିତ ଏବଂ ବିରାଟ ? କୋଚଙ୍କ ଖୁଲାସା, ବିରାଟ ଓ ରୋହିତଙ୍କ ଫ୍ଯାନ୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର….
ଫିଟନେସ୍ ଥିବା ଯାଏଁ ଖେଳିବେ...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ରୋହିତ ଓ କୋହଲିଙ୍କୁ ୨୦୨୭ ODI ବିଶ୍ୱକପରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ନିଜ ସମର୍ଥନ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ବୋଲିଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ମୋର୍ନେ ମୋର୍କେଲ।
ତାଙ୍କ ବୟାନ ଅନେକ ଫ୍ଯାନ୍ସଙ୍କୁ ଖୁସି କରାଇଦେଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି କି ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ଦଳକୁ ଅନେକ ଥର ଜିତାଇଛି। ଯେବେ ଯାଏଁ ସେମାନେ ଫିଟ୍ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଖେଳିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଆଶା ସେ ପ୍ରତାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହାସହ ସେ କହିଛନ୍ତି କି….
ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ବୋଲିଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ମୋର୍ନେ ମୋର୍କେଲ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି ୨୦୨୭ ODI ବିଶ୍ୱକପରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସକ୍ଷମ।
ମୋର୍କେଲଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ନଭେମ୍ବର ୩୦ ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ODI ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଛି। ଭାରତ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ODI ସିରିଜ୍ ନଭେମ୍ବର ୩୦ ରୁ ଡିସେମ୍ବର ୬ ପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ ଖେଳାଯିବ।
ବିଶ୍ବକପ ଖେଳିବା ପାଇଁ ରୋ-କୋ ଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ:
ମୋର୍ନେ ମୋର୍କେଲ କହିଛନ୍ତି, “ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆହୁରି ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି। ସେମାନେ ଉଭୟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟର ବୋଲି ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା । ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଫିଟନେସ୍ ବଜାୟ ରଖନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖେଳିପାରିବେ।
ମୁଁ ସର୍ବଦା ଅଭିଜ୍ଞତାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଏବଂ ଆପଣ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏପରି ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଅନେକ ଟ୍ରଫି ଜିତିଛନ୍ତି ଏବଂ ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ କିପରି ଖେଳିବେ ତାହା ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱକପରେ ଖେଳିପାରିବେ।”
ମୋର୍କେଲ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ନିଜେ ରୋହିତ ଏବଂ ବିରାଟଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିଛନ୍ତି। ମୋର୍କେଲ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ବୋଲିଂ କରି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇଛି।
ଜଣେ ବୋଲର ଭାବରେ, ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସର ସ୍ତର କେତେ ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ରୋହିତ ଏବଂ ବିରାଟଙ୍କୁ ୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପରେ ଖେଳିବାକୁ ସମର୍ଥନ କରେ।”
କିପରି ରହିଛି ଦୁଇ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଫର୍ମ:
ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ଆସନ୍ତା ରବିବାର ଅର୍ଥାତ ନଭେମ୍ବର ୩୦ ତାରିଖରେ ରାଞ୍ଚିରେ ଖେଳାଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ଡିସେମ୍ବର ୩ ତାରିଖରେ ରାୟପୁରରେ ଖେଳାଯିବ ଏବଂ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଡିସେମ୍ବର ୬ ତାରିଖରେ ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ଖେଳାଯିବ।
ରୋହିତ ଶର୍ମା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପ୍ରତି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ୩୩ତମ ଦିନିକିଆ ଶତକ ଥିଲା।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଲଗାତାର ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ଶେଷ ଦିନିକିଆରେ ଅପରାଜିତ ୭୪ ରନ୍ କରି ଭଲ ଫର୍ମକୁ ଫେରିବାର ସଙ୍କେତ ଦେଇଥିଲେ।