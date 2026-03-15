(video) ଘରେ ଶୁଭିବ କୁଆଁ କୁଆଁ, ବାପା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ, ବେବି ସାୱରର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ

ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତ ଧରି ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ର ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ବାପା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଦେବୀଶା ଶେଟ୍ଟି ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ବେବି ସାୱରର ଏକ ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।

ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଗର୍ଭବତୀ ହେବା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସମୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡିଓ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଏବେ ଏହାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଦେବୀଶାଙ୍କ ବାହାଘରକୁ ପ୍ରାୟ ୧୦ ବର୍ଷ ପରେ ସେମାନେ ବାପା ମାଆ ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି।

ଯଦି ଦେଖିବା ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ, ଭାରତ ଫାଇନାଲରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରି ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ ଜିତିଛି।

ତାଙ୍କ ବେବି ସାୱରର ଉତ୍ସବର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଆଇସିସି ସଭାପତି ଜୟ ଶାହ ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ସହିତ ମୁମ୍ବାଇର ସିଦ୍ଧିବିନାୟକ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସମସ୍ତେ ବାପ୍ପାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ।

ବେବି ସାୱର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି:

ଏକ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଦେବୀଶା ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ ହାତ ଧରି ଏକ ହଲ୍ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଏବଂ ଦେବୀଶା ୭ ଜୁଲାଇ, ୨୦୧୬ ରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ।

ସେହି ସମୟରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ IPL ରେ ଖେଳୁଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ବିବାହର ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ।

ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟି-୨୦ ଫର୍ମାଟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିନାୟକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଭାରତ ଏକ ଐତିହାସିକ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିଲା।

ଘରୋଇ ମାଟିରେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିବା ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଦେଶ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଭାରତ ଲଗାତାର ଦୁଇଥର ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିବା ପ୍ରଥମ ଦେଶ ମଧ୍ୟ।

ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ୟାରିୟର:

ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଏବେ ଆଇପିଏଲରେ ଖେଳିବାର ଦେଖାଯିବେ; ସେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ପାଇଁ ଖେଳନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ୧୧୩ଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୩,୨୭୨ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି।

ଏହି ଫର୍ମାଟରେ ସେ ୪ଟି ଶତକ ଏବଂ ୨୫ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ କରିଛନ୍ତି। ୩୭ଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ସେ ୭୭୩ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ, ସେ ଗୋଟିଏ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଖେଳିଛନ୍ତି।

ଆଇପିଏଲରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ୧୬୬ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୪,୩୧୧ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଇପିଏଲରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ୨ଟି ଶତକ ଏବଂ ୨୯ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ମାରିଛନ୍ତି।

